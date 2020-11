Dinde, Black Friday et Devinette au programme

Les marchés financiers ont fait une pause hier, hormis peut-être les valeurs de croissance qui ont repris du poil de la bête face aux fusées cycliques du mois de novembre. Les palmarès des actions signalent toujours une certaine confusion dans les stratégies à adopter, tiraillées entre l'appel de la rotation sectorielle et l'addiction technologique.

Les spécialistes continuent à chercher les "cygnes noirs", ces événements qui sont susceptibles de faire basculer une situation du mauvais côté. Ni la situation sur le marché de l'emploi et la consommation aux Etats-Unis, ni l'élection présidentielle américaine, ni la seconde vague de coronavirus n'ont joué ce rôle jusqu'ici. J'entends toujours parler de l'explosion des dettes publiques, qu'il faudra tôt ou tard prendre en considération. Hier, JPMorgan Chase évoquait la menace des rebalancements de fin d'année, qui pourraient entraîner la sortie de quelque 300 Mds$ hors des marchés actions en quelques semaines. Les gérants multiactifs doivent en effet rééquilibrer leurs portefeuilles, dont la poche actions a en général pris un sérieux embonpoint.

Ceci dit, les investisseurs se projettent tellement sur le rebond des résultats des entreprises l'année prochaine et ont une telle confiance dans l'appui des banques centrales que les oiseaux de mauvais augure se font relativement discrets ces derniers temps. Il y a tant de choses qui montent actuellement, hormis peut-être les skieurs dans les stations françaises.

Je poursuis avec une devinette. Etes-vous capable de citer trois actifs qui ont gagné plus de 25% depuis le 1er novembre ? Je vais vous aider. Le pétrole d'abord : le Brent affiche environ 29% de hausse depuis le 1er novembre, grâce aux perspectives de redressement de la demande suite aux annonces vaccinales. Le Bitcoin ensuite : +38% (avant la correction qui a l'air de s'être amorcée cette nuit, puisque la cryptomonnaie chute de 5%). Tesla enfin, avec une hausse de 48%. Le constructeur automobile affichait une performance inférieure aux deux autres actifs jusqu'au 16 novembre et l'annonce de son arrivée prochaine dans le S&P500. Le titre a explosé ensuite. La capitalisation de la société se chiffre désormais à 544 Mds$. Un peu plus que Toyota + Volkswagen + Daimler + General Motors + BMW + Honda réunies. Et 49 fois plus que Renault. A l'heure du bilan 2020, le groupe d'Elon Musk figurera à coup sûr dans tous les hit-parades (a-t-on encore le droit d'employer ce terme en 2020 ? Allez, une petite séquence nostalgie).

Aujourd'hui, Tesla ne pourra pas monter : Wall Street fait relâche. Pour Thanksgiving, les marchés financiers américains sont fermés. Le lendemain, journée désormais mondialement connue sous le nom de "Black Friday", la séance est écourtée puisque Wall Street ferme ses portes à 13h00 heure locale, au lieu de 16h00. Cette fin de semaine va permettre, comme chaque année de jauger la capacité dépensière du sacrosaint consommateur américain. Nouveauté cette année, la combo Thanksgiving + Black Friday devrait aussi constituer une superbe opportunité pour le virus d'enregistrer un sérieux coup d'accélérateur aux Etats-Unis avant les premières campagnes de vaccination. Mais qui s'en préoccupe vraiment sur les marchés financiers aujourd'hui ?

Le CAC40 gagnait 0,27% à 5587 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

La masse monétaire M3 d'octobre en zone euro sera annoncée à 10h00. Calendrier vierge aux Etats-Unis, Thanksgiving oblige. Hier soir, la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed a permis de constater que la banque centrale américaine a prévu d'ajuster "assez rapidement" son programme de rachat d'actifs pour renforcer son soutien économique.

L'euro continue à montrer ses muscles à 1,1921 USD. Léger sursaut de l'or qui remonte à 1810 USD. Le pétrole reste ferme avec un Brent à 48,86 USD et un WTI à 45,90 USD. Le rendement de la dette d'Etat américaine à 10 ans ressort à 0,88%. Le Bitcoin subit des dégagements lourds à 17 855 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aixtron : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 13 à 16 EUR.

AO World : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 400 GBp.

Aroundtown : Exane BNP Paribas démarre le suivi à surperformance en visant 7 EUR.

Bpost : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 11,75 EUR.

Capelli : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 41,70 à 45 EUR.

Ceconomy : Barclays passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 3,60 EUR.

CRH : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 32 EUR.

CTT-Correios de Portugal : Berenberg démarre le suivi à la vente en visant 1,85 EUR.

Dassault Systèmes : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 145 à 150 EUR.

DCC : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 7490 GBp.

Electricité de France : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 12 à 14 EUR.

Elementis : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 100 à 145 GBp.

GlobaData : HSBC démarre le suivi à l'achat en visant 1740 GBp.

Melexis : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 74 à 85 EUR.

PostNL : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 3 EUR.

SES : Berenberg passe de conserver à vendre en visant 6,80 EUR.

Scor : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 25 à 30 EUR.

Solvay : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 125 EUR.

STMicroelectronics : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.

Terveystalo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours ajusté de 9,80 à 9,70 EUR.

Yara : Bank of America passe d'acheter à sousperformance en visant 340 NOK.

L’actualité des sociétés

En France

Résultats des sociétés

LDC : le volailler n'a subi qu'une contraction de 1,7 % de son chiffre d'affaires au premier semestre fiscal, pour un résultat opérationnel courant en hausse de 1,5 %. Le bénéfice net est légèrement amélioré à 66,6 M€. Sur l'année, le résultat opérationnel courant devrait se contracter de 5 à 10 %, à cause d'une fin d'année incertaine et de la hausse du coût des matières premières, que la société cherche à répercuter dans ses prix.

Pierre & Vacances : le résultat de l'exercice clos le 30 septembre dernier sont lourdement marqués par la pandémie, mais le groupe déroule son plan stratégique et a sécurisé un PGE et une ligne de crédit pour surmonter la crise. La visibilité reste mauvaise, d'autant que l'Etat a adopté une ligne de déconfinement dure concernant les stations de ski.

Rémy Cointreau : le groupe vise un résultat opérationnel courant en progression sur l'exercice fiscal 2020/2021, après la publication de résultats du premier semestre supérieur aux attentes.

Annonces importantes

Orange a dû démentir tout projet d'acquisition d'Atos après que ses administrateurs salariés eurent évoqué l'opération comme ayant du sens.

Exxon et Total renégocient leur accord dans le GNL au Mozambique.

Unibail place 2 Mds€ d'obligations à 6 et 11 ans à des taux respectifs de 0,625 et 1,375%.

Alstom décroche le contrat du métro de Belgrade, représentant 530 M€.

Renault promet 3 000 emplois à Flins mais confirme l'arrêt de l'assemblage sur le site.

Safran et 3M Company signent un partenariat pour concevoir des intérieurs d'avions plus propres.

Europcar a signé un accord de principe avec ses principaux créanciers pour la restructuration de sa dette, qui leur donnera l'essentiel du capital au terme du processus.

La justice brésilienne réclame 31,5 M€ à Carrefour Brasil après le lynchage d'un homme par des vigiles dans un supermarché.

Publicis nomme Michel-Alain Proch au poste de directeur financier.

Fnac Darty finalise la cession de sa filiale BCC aux Pays-Bas à Mirage Retail Group.

Eiffage et Sif remportent le contrat pour les fondations des deux premières phases du parc éolien offshore Dogger Bank au Royaume-Uni.

NextStage engage la cession de sa participation dans Fountaine Pajot.

CGG termine l'acquisition de la plus grande étude OBN Multi-Clients de la partie centrale de la Mer du Nord.

Gaussin signe un accord de licence exclusif avec Magna pour entrer sur le marché des poids lourds routiers électriques et à hydrogène.

SRP Groupe lance son Cercle des actionnaires.

Carmat décale au T1 2021 le recrutement de son premier patient aux États-Unis, mais prévoit toujours de finaliser sa cohorte avant la fin de l'année.

Cybergun lève 2 M€ via des OCEANE souscrites par le fonds EHGOS, pour acheter un site de production en France.

Abionyx Pharma a constaté des "signaux thérapeutiques positifs" avec CER-001 pour une maladie rénale ultra-rare.

Dans le monde

Résultats des entreprises

Deere : le spécialiste du gros matériel agricole a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année prochaine, en se fondant sur la hausse du prix des matières premières agricoles.

Annonces importantes

Salesforce serait en négociations avancées pour acquérir Slack, selon les informations du Wall Street Journal.

Amazon.com a subi hier une panne géante de son service de cloud Amazon Web Services aux Etats-Unis.

ViacomCBS a confirmé le projet de cession de la maison d'édition Simon & Schuster à Penguin Random House pour 2,175 Mds$.

Exxon Mobil revoit en baisse ses projections de moyen terme pour les cours pétroliers.

Schlumberger supprime 400 postes en France, 20% de ses effectifs dans le pays.

Les pilotes de Delta Air Lines acceptent des salaires plus faibles en échange de la sécurité de l'emploi jusqu'en 2022, selon un accord signé hier.

SIX a émis une obligation de 650 M€ pour rembourser en partie le crédit d'acquisition de l'opérateur boursier espagnol Bolsas y Mercados (BME).

TikTok a finalement jusqu'au 4 décembre pour vendre ses actifs américains.

TX Group et ses entreprises Tamedia, 20 minutes, Goldbach et TX Markets touchés par plusieurs cyberattaques à grande échelle.

Ça publie aujourd'hui. Rémy Cointreau, Severn Trent, Elekta, Britvic…