Discussions Turquie-Russie-Ukraine-Onu mercredi sur les exportations de céréales ukrainiennes

ISTANBUL (Reuters) - Des délégations militaires de Turquie, Russie et d'Ukraine s'entretiendront mercredi à Istanbul avec des représentants des Nations unies du transfert des stocks de céréales bloqués dans les ports ukrainiens en raison de la guerre, a annoncé le ministre turc de la Défense Hulusi Akar.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine, respectivement troisième et quatrième exportateurs mondiaux de céréales, a aggravé la hausse des prix des denrées alimentaires et met en péril les approvisionnements alimentaires mondiaux.

La Russie s'est emparée d'une grande partie de la côte ukrainienne et ses navires contrôlent la mer Noire et la mer d'Azov, bloquant les exportations agricoles de l'Ukraine et faisant grimper le coût des céréales.

D'un côté les stocks de céréales ukrainiens sont bloqués dans les silos ou les vraquiers des ports d'Ukraine tenus par l'armée russe, de l'autre les exportations russes de céréales sont considérablement freinées par les sanctions occidentales, ainsi que par la situation sécuritaire dans la mer Noire, où Moscou accuse l'armée ukrainienne d'avoir placé des mines flottantes.

Les Nations unies cherchent à mettre au point un mécanisme associant Kyiv, Moscou et la Turquie, qui se pose en médiatrice, pour relancer les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire via des couloirs maritimes sécurisés.

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a déclaré mardi à des journalistes qu'il restait encore "du chemin à faire" sur la voie d'un accord.

"Nous travaillons dur", a-t-il dit.

(Reportage Yesim Dikmen; rédigé par Ezgi Erkoyun; version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)