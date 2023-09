(Actualisé avec haut représentant américain, précisions)

par Steve Holland et Laurie Chen

WASHINGTON/PEKIN, 17 septembre (Reuters) - Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, a rencontré ce week-end à Malte le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ont fait savoir dimanche Washington et Pékin, alors que les deux plus grandes puissances économiques mondiales tentent d'apaiser des relations troublées.

Un haut représentant américain a déclaré par ailleurs à des journalistes qu'il y avait eu de premiers signaux "limités" laissant à penser que des communications militaires entre Etats-Unis et Chine pourraient être rétablies.

Aucune mention de cette question n'a été faite par les représentants chinois.

Dans des communiqués distincts, la Maison blanche et le ministère chinois des Affaires étrangères ont fait état de discussions "franches, substantielles et constructives" entre Jake Sullivan et Wang Yi.

Elles s'inscrivent dans une série d'échanges à haut niveau ministériel menés par les Etats-Unis et la Chine ces derniers mois pour éviter que leurs tensions ne basculent en "conflit" et pour préparer une potentielle réunion entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping d'ici la fin de l'année.

Ces discussions interviennent aussi dans un contexte de remaniement dans les principaux ministères en Chine, alors que le ministre de la Défense, Li Shangfu, a disparu de la scène publique.

La précédente rencontre entre Jake Sullivan et Wang Yi avait eu lieu à Vienne en mai dernier. D'après le haut représentant américain, les discussions de Malte ont duré douze heures, réparties sur deux jours.

Pékin a indiqué que les deux camps sont convenus de maintenir les échanges à haut niveau et de mener des consultations bilatérales sur des questions liées à l'Asie du Pacifique, à la marine et à la politique étrangère.

"MAINTENIR" LES ÉCHANGES À HAUT NIVEAU

Wang Yi a prévenu que la question de Taiwan était la "première ligne rouge insurmontable" des relations sino-américaines, selon le communiqué publié par ses services. La Chine considère l'île comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron.

Le haut représentant américain a indiqué que de "petites indications" suggéraient que Pékin était prêt à la possible reprise de certaines communications militaires destinées à une désescalade entre les deux pays.

Les échanges entre les ministères américain et chinois de la Défense ont été rompus par Pékin à la suite de la visite à Taiwan, en août 2022, de Nancy Pelosi, alors "speaker" de la Chambre américaine des représentants - une visite qui a provoqué la colère du gouvernement chinois.

Dans son communiqué, la Maison blanche a laissé entendre que des réunions supplémentaires entre les deux pays allaient être organisés, déclarant que les deux camps se sont "engagés à maintenir cette ligne de communication stratégique et à poursuivre des échanges supplémentaires à haut niveau et des consultations dans des domaines clé (...) dans les prochains mois".

Joe Biden a exprimé plus tôt ce mois-ci sa déception que Xi Jinping n'ait pas pris part au sommet du G20 organisé en Inde, tout en ajoutant qu'il aurait plus tard l'occasion de rencontrer son homologue.

Les deux dirigeants, dont la dernière rencontre remonte à l'an dernier en marge d'un sommet du G20, pourraient se côtoyer lors du sommet de l'APEC prévu à San Francisco en novembre.

Au cours des derniers mois, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, et la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se sont rendus en Chine pour apaiser des relations bilatérales tendues depuis qu'un présumé ballon espion chinois a été abattu au-dessus du territoire américain en début d'année. (Reportage Steve Holland et Trevor Hunnicutt à Washington, Andrea Shalal à Wilmington, Laurie Chen à Pékin; version française Jean Terzian)