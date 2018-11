Discussions américano-mexicaines sur la question de la frontière

WASHINGTON, 28 novembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'entretiendra dimanche avec le futur ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard sur la question de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, après que Donald Trump a demandé au Mexique de renvoyer les migrants dans leurs pays d'origine.

Le président américain a estimé lundi que les autorités mexicaines devaient renvoyer vers leurs pays d'origine les migrants d'Amérique centrale qui cherchent à entrer aux Etats-Unis. Donald Trump a menacé de fermer durablement la frontière mexicaine.

Les forces de sécurité américaines déployées à la frontière ont procédé dimanche à des tirs de grenades lacrymogènes contre des demandeurs d'asile se trouvant sur le sol mexicain et le point de passage le plus fréquenté entre le Mexique et la Californie a été fermé temporairement.

Mike Pompeo et Marcelo Ebrard "auront une conversation approfondie sur toutes les questions en lien avec la frontière", a déclaré le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche, John Bolton, lors d'un point de presse.

Cet entretien sera suivi lundi par de nouvelles discussions entre Marcelo Ebrard et des représentants de l'administration Trump, a dit la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

Le président élu mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, doit être intronisé samedi. (Roberta Rampton; Jean Terzian pour le service français)