Discussions "constructives" entre Pyongyang et Séoul

STOCKHOLM, 21 janvier (Reuters) - Les discussions qui se tiennent près de Stockholm entre représentants de Washington, Séoul et Pyongyang sont "constructives", a déclaré lundi le ministère suédois des Affaires étrangères.

Choe Son Hui, le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Stephen Biegun, l'émissaire américain pour la Corée du Nord, et Lee Do-hoon, le négociateur sud-coréen, ont participé à ces pourparlers qui doivent permettre de préparer un second sommet le mois prochain entre Donald Trump et Kim Jong-un.

"Des discussions constructives, couvrant des questions qui concernent l'avenir de la péninsule coréenne, la construction d'un climat de confiance, le développement économique et l'engagement sur le long terme, ont eu lieu", a dit un porte-parole de la diplomatie suédoise.

La Maison blanche a annoncé vendredi que le président américain, Donald Trump, et son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, se rencontreraient fin février.

De sources diplomatiques, on indique que les discussions qui se tiennent dans la banlieue de Stockholm ont concerné le sommet américano-coréen et des échanges bilatéraux ont eu lieu en marge de ces rencontres. (Daniel Dickson, Simon Johnson and Niklas Pollard, Nicolas Delame pour le service français)