Discussions stratégiques USA-Irak prévues en avril - Maison blanche

WASHINGTON, 23 mars (Reuters) - Les Etats-Unis et l'Irak tiendront en avril un dialogue stratégique et ces réunions serviront à clarifier que les forces de la coalition se trouvent en Irak pour des missions d'entraînement et de conseil auprès des troupes locales afin que le groupe Etat islamique (EI) ne puisse s'y reformer, a déclaré mardi la Maison blanche.

Dans un communiqué, la porte-parole de la présidence américaine, Jen Psaki, a déclaré qu'il s'agissait d'une "opportunité importante pour discuter de nos intérêts mutuels sur un éventail de domaines comme la sécurité, la culture, le commerce et le climat".

(Steve Holland; version française Jean Terzian)