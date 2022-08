Louis Lefeuvre Analyste Suivre 49 Tous ses articles Quand il n’a pas des crampons aux pieds ou une raquette dans la main, Louis Lefeuvre, jeune rouennais passionné par les mécanismes de la finance, se plonge dans les écrits des célèbres économistes. Alternant à l'ESSEC, Louis a déjà, du haut de son jeune âge, fondé 2 sociétés et un média. Ouvert, méticuleux et animé d'une soif d'apprendre, il met son talent rédactionnel et sa curiosité au service de l'information Zonebourse, en attendant de voguer vers l'entrepreneuriat ou le monde de la gestion. Disney+ : Un nombre d'abonnés gonflé ? 15/08/2022 | 14:11 Louis Lefeuvre 15/08/2022 | 14:11 Envoyer par e-mail :

Disney est devenue au second trimestre la plus grosse plateforme de streaming du monde, devant Netflix. La réalité est un peu plus subtile que ce qui a été clamé ici et là. En réalité, Netflix reste la plus grosse plateforme du monde, mais Disney agrège plus d'abonnés sur l'ensemble de ses plateformes. C'est ce que je vais vous expliquer. Mercredi dernier, la Walt Disney Company publiait ses résultats semestriels. Le cours de l'action a alors bondi de 5%, porté par les incroyables chiffres de la division streaming. Si vous pensiez que le marché de la VOD était arrivé à saturation, comme le laissaient penser les résultats de Netflix, vous faisiez fausse route. Enfin c'est ce que Disney explique. Il semblerait toutefois que les 221 millions d'abonnés affichés par Mickey et Cie ont fait l'objet d'une présentation assez avantageuse. Pas fausse pour autant, mais avantageuse. Pour bien comprendre la suite, il faut savoir comment est bâtie l'offre de streaming de Walt Disney. Elle se répartit en quatre offres comme suit : Disney+ : plateforme de vidéo à la demande

Disney+ Hotstar : plateforme de vidéo à la demande indienne

ESPN+ : plateforme de vidéo à la demande spécialisée dans le sport

Hulu : plateforme de vidéo à la demande codétenue par The Walt Disney Company, 21st Century Fox, Comcast et WarnerMedia. Répartition des abonnés de Disney (Source société) À la fin de juin 2022, Hulu comptait 46,2 millions d'abonnés, ESPN+ 22,8 millions et Disney+ 152,1 millions d'abonnés, dont 93,6 millions pour l’offre Disney+ dont les affiches tapissent les abribus, et 58,4 millions pour Disney+ Hotstar. Soit un total de plus de 221 millions d'abonnés au streaming pour la Walt Disney Company. À titre de comparaison, Netflix, qui est une plateforme intégrée, comptait 220 millions d'abonnés fin juin 2022. Des revenus unitaires faibles J'attire maintenant votre attention sur le tableau qui suit et le revenu mensuel moyen par abonné payant pour Disney+ Hotstar… 1.20$. Revenu moyen par souscripteur payant des offres Disney (Source société) Oui, vous avez bien lu. Le revenu moyen des abonnements qui représentent 58,4 millions des 152,1 millions d'abonnés Disney+ est de 1.20$ par mois. Peut-être est-ce simplement une stratégie d’acquisition et qu’une augmentation des prix interviendra plus tard, comme l’a fait Netflix ou plus récemment Amazon. La filiale streaming du géant du ecommerce ayant annoncé il y a quelques jours que les prix de ses services passeront de 5,99 à 6,99 euros par mois et de 49 à 69,90 euros par an en France. Mais difficile à croire étant donné que Disney+ Hotstar vient de perdre les droits numériques de l'Indian Premier League (cricket), soit le sport le plus populaire en Inde. Alors, comment mettre en place un pricing power lorsque votre offre se sépare d’une de ses meilleures licences ? "Les temps seront durs pour Hotstar, car les droits numériques sont passés à Viacom18. Hotstar devra revenir à la planification en se concentrant davantage sur les émissions non sportives. Hotstar obtenait une part importante de ses abonnés et de ses revenus grâce à l'IPL", a déclaré Abneesh Roy, directeur exécutif d'Edelweiss Financial Service. Trois abonnés pour le prix d’un ? Maintenant, place à une petite leçon pour améliorer vos chiffres comme Disney le fait. Imaginons que vous teniez un stand de hamburger. Si un client vous commande un menu comprenant un burger, une boisson et un cookie, comptabilisez-vous un client ou trois clients ? Un seul naturellement. Même s’il y a effectivement trois unités vendues. Sauf que Disney ne pense pas comme vous et moi. Un abonnement groupé à ESPN+, Hulu et Disney+ est comptabilisé comme trois abonnés. Notice de compréhension des statistiques (Source société) Et ce même si le prix groupé de l’offre est moins élevé que prendre les trois abonnements indépendants. Pour résumer, Disney comptabilise trois abonnés au lieu d'un tout en encaissant 12.99$ au lieu de 25.97$... Maintenant, libre à vous de penser que Disney a dépassé Netflix en nombre d’abonnés. C’est vrai dans l’absolu en empilant les plateformes et en comptant les abonnements plus que les abonnés. En nombre de comptes uniques sur une plateforme intégrée, Netflix garde une bonne longueur d’avance. Les offres Disney (Source société)

