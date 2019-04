Disney atteint un record à Wall Street grâce à sa plateforme de streaming

New York (awp/afp) - Disney bondissait à Wall Street vendredi à l'ouverture et évoluait au plus haut niveau de son histoire, après l'annonce du lancement prochain d'une plateforme de streaming vidéo, Disney+, qui tentera de rivaliser avec le géant Netflix.

Le titre prenait 9,78% à dollars quelques instants après l'ouverture de la Bourse de New York à 128,00 dollars, un prix que Disney n'a jamais atteint en séance depuis ses débuts à Wall Street il y a soixante-deux ans.

La très attendue plateforme de streaming vidéo Disney+, future rivale de Netflix, sera disponible à partir du 12 novembre aux Etats-Unis à 6,99 dollars par mois, a annoncé le géant des médias et du divertissement jeudi, avant d'être progressivement étendue à d'autres régions du monde.

Le paysage médiatique "évolue tellement vite, le marché n'a jamais été aussi dynamique", a affirmé Bob Iger, le patron de Disney vendredi, sur la chaîne de télévision financière américaine CNBC.

De "La Reine des Neiges" à "Star Wars" en passant par des programmes originaux, cette plateforme, moins chère que Netflix, sera offerte dans un marché du streaming déjà très fourni mais qui continue son ascension à mesure que les consommateurs changent leurs habitudes, au détriment des offres traditionnelles des bouquets câble et satellite.

Ce marché est dominé par Netflix et ses 140 millions d'abonnés, mais Amazon est également présent via Prime Video, et Apple vient d'annoncer sa propre plateforme, Apple TV+, prévue pour cette année mais sans donner de date précise ni de prix.

Au lendemain des annonces de Disney, Netflix perdait 2,28%, Amazon prenait 0,13% et Apple gagnait 0,39%.

Disney a déjà lancé une plateforme de streaming, ESPN+, dérivée de sa chaîne sportive ESPN.

afp/rp