Disney règle son différend avec Scarlett Johansson au sujet du film "Black Widow".

Walt Disney Co et l'actrice Scarlett Johansson ont résolu leur différend juridique découlant de la sortie de son film de super-héros Marvel "Black Widow", ont déclaré conjointement la société et l'artiste jeudi.

Les termes de leur accord n'ont pas été divulgués.

Johansson, 36 ans, a poursuivi Disney en juillet, l'accusant d'avoir rompu son contrat en proposant le film en streaming au moment où il était diffusé dans les salles de cinéma.

Dans sa plainte, déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, elle affirmait que la double stratégie de sortie de "Black Widow" avait réduit sa rémunération, qui, selon elle, devait être basée en partie sur les recettes du box-office de ce qui était censé être une exclusivité dans les salles de cinéma.

Disney avait répliqué à l'époque qu'il n'y avait "aucun mérite" à la poursuite et affirmé que le studio avait respecté les termes du contrat de Johansson.

Je suis très heureux que nous soyons parvenus à un accord mutuel avec Scarlett Johansson au sujet de "Black Widow"", a déclaré Alan Bergman, président des contenus pour les studios Disney, dans un communiqué jeudi.

Scarlett Johansson a déclaré qu'elle était elle aussi heureuse d'avoir résolu ses différends avec la société et qu'elle se réjouissait de la poursuite de sa collaboration.

"Je suis incroyablement fière du travail que nous avons accompli ensemble au fil des ans et j'ai beaucoup apprécié ma relation créative avec l'équipe", a-t-elle déclaré. (Reportage de Lisa Richwine à Los Angeles et de Bhargav Acharya à Bengaluru ; édition de Steve Gorman et Sandra Maler)