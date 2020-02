Disneyland Tokyo va fermer à cause du coronavirus

Tokyo Disneyland et DisneySea seront fermés après une recommandation du gouvernement visant à réduire les grands rassemblements et les événements pendant deux semaines, a déclaré l'exploitant du parc Oriental Land Co Ltd. "Nous prévoyons de rouvrir le 16 mars, mais nous ferons une annonce après avoir maintenu un contact étroit avec les institutions concernées", a déclaré la société. Le parc à thème Universal Studios Japan, basé à Osaka, a également déclaré qu'il allait fermer à la même période.

Ces annonces interviennent alors que le Premier ministre Shinzo Abe a demandé la fermeture de toutes les écoles jusqu'à la rentrée scolaire début avril.

Les parcs à thème de Disney à Shanghai et Hong Kong restent fermés pendant plus d'un mois, et la société a mis en garde au début du mois contre un impact négatif sur ses résultats du deuxième trimestre. La fermeture du parc de Shanghai pourrait avoir un impact sur les bénéfices d'exploitation d'environ 135 millions de dollars si le parc était fermé pendant deux mois.