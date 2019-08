Disparition d'une jeune Franco-Irlandaise en Malaisie: un corps découvert dans la zone des recherches

SEREMBAN, Malaisie, 13 août (Reuters) - La police malaisienne a annoncé mardi avoir découvert un corps sans vie dans le secteur où une adolescente franco-irlandaise est recherchée depuis dix jours.

Des vérifications sont en cours pour identifier le corps. Mais la police a confirmé une "ressemblance" avec l'adolescente portée disparue.

La disparition de Nora Anne Quoirin, âgée de quinze ans, a été signalée le 4 août après l'arrivée de sa famille dans un hôtel de Seremban, à 70 km environ au sud de la capitale malaisienne.

Sa famille a précisé que la jeune fille souffrait d'un handicap mental, tendant à écarter l'hypothèse d'une fugue.

Quelque 300 personnes participent aux recherches, aidées par des drones et des chiens. Des policiers britanniques, irlandais et française ont également été mobilisés. (Rozanna Latiff, Jiraporn Kuhakan et Lim Huey Teng Henri-Pierre André pour le service français)