Distribution de la presse: France Messagerie change de chef

Le groupe France Messagerie (ex-Presstalis), principal distributeur de la presse en France, a annoncé mardi la nomination à sa direction générale de Sandro Martin, jusqu'ici directeur général adjoint et qui va succéder au redresseur d'entreprises en difficulté Cédric Dugardin.

"A compter du 1er février 2021, Sandro Martin deviendra directeur général de France Messagerie et Cédric Dugardin conservera un rôle de conseil auprès de l'équipe dirigeante", précise l'entreprise dans un communiqué.

Pour France Messagerie, ce "choix de la continuité" montre que le groupe a tourné la page des restructurations et des plans de sauvetage en série de l'ex-Presstalis.

Spécialiste du redressement d'entreprises en difficulté, Cédric Dugardin avait été appelé à la rescousse il y a un an pour diriger le groupe, en pleine déconfiture. Presstalis (ex-NMPP) s'est retrouvé peu après en dépôt de bilan puis en liquidation judiciaire. Le dirigeant a joué un rôle central dans le sauvetage et la reprise de ses activités en juillet des journaux quotidiens, avec le soutien de l'Etat.

C'est dans ce cadre que le distributeur de presse est devenu France Messagerie.

"L'ensemble des missions confiées à Cédric Dugardin ont été accomplies avec succès et ont permis de faire émerger un nouvel acteur de la distribution de la presse avec une gouvernance simplifiée et un modèle économique assaini", assure aujourd'hui la messagerie de presse.

Sandro Martin, qui a travaillé à Bercy et en cabinet ministériel, est âgé de 30 ans, et avait rejoint Presstalis en janvier 2020 comme directeur de projets, puis est devenu directeur général adjoint lors de la création de France Messagerie.

"Il était indispensable de tourner la page Presstalis après plusieurs plans de réorganisation successifs au cours des dernières années. Désormais nous devons nous concentrer sur notre métier au sein d'une messagerie plus compétitive et plus robuste", déclare le nouveau dirigeant, cité dans le communiqué du groupe.

"France Messagerie est désormais une entreprise saine et solide", a renchéri Louis Dreyfus, dirigeant du groupe Le Monde et président du distributeur de presse, ajoutant que le nouveau patron "a la confiance des éditeurs et toutes les qualités nécessaires pour prolonger l'élan donné par Cédric Dugardin".

