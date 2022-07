Distribution spécialisée : un période de fortes incertitudes

L'activité sur les cinq premiers mois de l'année demeure très inférieure à la même période de 2019. Seul l'équipement de la maison fait mieux qu'en 2019 (+ 5,6 % en magasins).



De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.

Le discount non alimentaire en plein essor

De nouvelles enseignes de discount-destockage sont apparues et le secteur a su conquérir de nouveaux clients. A fin mars 2022, les dépenses des Français ont augmenté de 17% sur un an dans des enseignes comme Foir'Fouille, Action, Gifi ou Centrakor. Le secteur est estimé par les experts à plus de 9 milliards d'euros. Différents facteurs favorisent la montée en puissance de ces distributeurs. L'inflation avec les menaces qu'elle fait peser sur le pouvoir d'achat est déterminante. Ensuite, un maillage territorial de plus en plus étoffé renforce la présence des acteurs. Chacun a un positionnement spécifique. Action propose à la fois des grandes marques en achetant des lots à travers toute l'Europe, et des marques propres. Maxi Bazar, dont le propriétaire est Moez-Alexandre Zouari, mise sur la profondeur de son choix. Il propose15.000 références, contre 5.000 pour un Action.