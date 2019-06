Divergence entre députés et sénateurs LR vis-à-vis de Philippe

PARIS, 12 juin (Reuters) - Les députés et sénateurs Les Républicains (LR) ont opté mercredi pour des lignes divergentes à l'égard du gouvernement, signe du flottement persistant à droite quant à la bonne attitude à adopter face à la "Macronie".

Le groupe LR à l'Assemblée a majoritairement voté contre la confiance à Edouard Philippe à l'issue du deuxième discours de politique générale du quinquennat tandis que les sénateurs, appelés à se prononcer à leur tour jeudi, privilégient l'abstention au nom d'un pragmatisme propre à la chambre haute.

"Dans le discours de politique générale du Premier ministre, il y a du bon et du moins bon", justifie le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, dans un communiqué. "La fin des régimes spéciaux de retraite ou la réforme de l'assurance chômage, par exemple, vont dans le bon sens."

"Il n'y a au Sénat ni opposition systématique, ni adhésion automatique", souligne encore le sénateur vendéen, qui refuse parallèlement de signer un "chèque en blanc" à l'exécutif.

"Je ne comprends rien à ce qu'ils font", raille un député chevronné à propos de ce choix.

A l'Assemblée, le jugement porté l'action d'Edouard Philippe est en effet plus sévère.

"Considérant le piètre bilan de vos deux premières années de mandat, considérant votre sectarisme vis-à-vis de l'opposition et votre refus de nous écouter, considérant votre discours qui n'a pas réassuré (...) nous ne voterons pas la confiance que vous nous demandez", a déclaré Virginie Duby-Muller, venue à la tribune pour livrer la position officielle de son groupe.

Les députés LR n'ont toutefois pas voté comme un seul homme. Parmi eux, 81 ont voté contre et 22, parmi lesquels Arnaud Viala et Claude Goasguen, se sont abstenus.

Le rapport s'est inversé par rapport au premier discours d'Edouard Philippe, il y a deux ans : à l'époque, le groupe LR avait accordé le bénéfice du doute à ce nouveau chef de gouvernement, issu de ses rangs, en s'abstenant largement et seule une minorité (23) de députés de droite avait voté contre.

"On cherche à nous enfermer dans une boîte d'opposition stérile, bête et méchante mais la droite a voté 41% des textes depuis le début de la législature et en a rejeté 26%, donc on est loin du cliché d'une opposition toujours vent debout", a dit à Reuters le député Philippe Gosselin.

Voilà deux ans en réalité que Les Républicains cherchent le ton juste face au gouvernement, entre opposition frontale et constructive, comme en témoignent les débats internes et les départs au compte-gouttes de certaines figures du parti.

Les résultats des européennes du 26 mai, désastreux pour LR (8,48%), ont réveillé les tiraillements des élus les plus Macron-compatibles. Depuis cette date, des dizaines de maires et d'élus locaux ont apporté ont renouvelé leur soutien au chef de l'Etat, tournant le dos à leur formation d'origine.

