Dix ans plus tard, Draghi est confronté à une crise de la dette que les mots ne suffiront pas à résoudre.

Tout comme il y a dix ans, les investisseurs se demandent si certains pays de la zone euro peuvent continuer à reconduire leurs dettes publiques, qui ont gonflé pendant la pandémie et deviennent plus chères à refinancer alors que la BCE s'apprête à relever ses taux d'intérêt.

Cette fois, cependant, l'épicentre de la crise est le manque séculaire de croissance économique de l'Italie, plutôt que les excès financiers qui ont mis la Grèce, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne en difficulté il y a dix ans.

La situation est maintenant exacerbée par un autre problème italien chronique : l'instabilité politique. Draghi a du mal à maintenir ensemble sa coalition multipartite fragile et pourrait être sur le point de démissionner de son poste de premier ministre.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Italie a augmenté de 24 points de base (pb) à 3,474 % jeudi et l'écart par rapport aux Bunds allemands plus sûrs s'est élargi à 224 points, ayant plus que doublé depuis le début de l'année.

Draghi, 74 ans, surnommé "Super Mario" en raison de sa longue carrière de résolveur de problèmes financiers, a vu les coûts d'emprunt italiens augmenter au cours de ses 17 mois de mandat, ce qu'il a reconnu lors d'une conférence de presse il y a deux mois.

"Cela montre que je ne suis pas un bouclier contre tous les événements, je suis un être humain, et donc les choses arrivent", a-t-il déclaré aux journalistes.

La question plus large est que l'Italie est assez grande pour faire tomber le reste de la périphérie de la zone euro, car sa dette publique de 2,5 trillions d'euros (2,52 trillions de dollars) est plus importante que celle des quatre autres pays réunis et trop importante pour un renflouement.

Il y a dix ans, le président de la BCE de l'époque avait rétabli le calme sur le marché en déclarant que la Banque centrale européenne ferait "tout ce qu'il faut" pour sauver l'euro - un code pour acheter les obligations des pays en difficulté.

Les mots qu'il a prononcés le 26 juillet 2012 résonnent encore aujourd'hui et maintiennent les marchés relativement calmes dans l'attente que la BCE mette une nouvelle fois un frein aux coûts d'emprunt, notamment par le biais d'un nouveau programme d'achat d'obligations actuellement en préparation.

Mais cela ne sera probablement qu'une autre solution provisoire, car les investisseurs ne manqueront pas de tester la détermination de la BCE tant que l'Italie ne les aura pas convaincus qu'elle peut se débrouiller seule.

"Le vrai problème, c'est que l'Italie a été un sous-performant en matière de croissance pendant deux décennies", a déclaré Moritz Kraemer, économiste en chef chez LBBW. "Et la situation budgétaire n'est pas la cause, c'est la conséquence de cette faiblesse".

LES TABLES ONT TOURNÉ

L'Italie n'a jamais eu à faire face à l'éclatement d'une bulle immobilière pendant la crise financière mondiale et ses problèmes budgétaires étaient moins importants que ceux des quatre autres pays en difficulté.

Elle n'a donc pas eu à les suivre en demandant un renflouement à la "troïka", composée du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la BCE.

Elle pourrait maintenant le regretter.

Sous la pression et avec le soutien de l'argent des créanciers internationaux, le Portugal a redressé son budget, l'Espagne et l'Irlande ont assaini leur secteur bancaire, et même la Grèce a procédé à des réformes, notamment de ses systèmes de retraite, de son marché du travail et de la réglementation de ses produits.

Ces efforts ont permis à ces pays, à des degrés divers, de recommencer à faire croître leur économie.

L'Italie, en revanche, n'a pas fait assez pour relancer la croissance, malgré certains changements apportés à son système de retraite, à son marché du travail et, sous Draghi, à son système judiciaire notoirement lent.

En conséquence, le pays qui était autrefois considéré comme le meilleur d'un mauvais lot paie aujourd'hui la prime la plus élevée pour emprunter sur le marché obligataire après la Grèce - un pays qui a fait défaut deux fois au cours de la dernière décennie et qui est toujours noté "junk".

La rhétorique anti-euro persistante de certains partis de droite maintient également les investisseurs sur le qui-vive, Intesa Sanpaolo estimant que le risque d'un retour de la lire l'emporte sur celui d'un défaut de paiement dans le coût d'achat d'une assurance sur la dette italienne.

"Il a été très payant pour l'Espagne, le Portugal et la Grèce d'avoir la Troïka", a déclaré Holger Schmieding, économiste chez Berenberg.

"Draghi essaie, a fait un peu de choses ici et là, mais ni moi ni le marché ne sommes encore convaincus que la croissance tendancielle en Italie est suffisamment forte."

GRAPHIQUE : Les tables ont tourné - l'Italie est coincée dans une ornière

COUP DE PIED DANS LA FOURMILIÈRE

En tant que chef de la BCE, Draghi a régulièrement souligné l'importance des réformes fiscales et autres par les gouvernements. Mais en tant que premier ministre italien, il a dû passer une grande partie de son temps à faire la médiation entre des partis qui ont des points de vue très différents sur la politique économique, ce qui signifie que les questions litigieuses telles que les réformes fiscales et des retraites ont été largement mises de côté.

Même s'il survit à la tourmente politique actuelle de Rome, avec sa coalition gouvernementale affaiblie par les divisions et les élections générales qui se profilent au printemps 2023 au plus tard, peu s'attendent à ce que le Premier ministre renverse la situation.

"À l'approche des élections, les dissensions vont s'intensifier, chaque parti essayant de paraître différent des autres", a déclaré Jesus Castillo, économiste chez Natixis.

M. Draghi a bien finalisé un plan présenté à l'Union européenne en échange de près de 200 milliards d'euros de fonds de relance de la pandémie et a assuré un départ solide pour atteindre les centaines d'"objectifs et jalons" qu'il contient.

Mais il s'agit surtout d'ajustements à petite échelle de la législation - dont 527 au total devront être cochés d'ici 2026, bien après que Draghi aura quitté ses fonctions.

Cet argent, composé de subventions et de prêts bon marché, pourrait s'avérer une bouée de sauvetage pour l'Italie si elle doit resserrer son propre budget.

Mais le bilan du pays en matière d'utilisation de l'aide financière de Bruxelles est lamentable. Il n'a réussi à dépenser que la moitié de ses fonds européens lors du dernier cycle budgétaire, soit la deuxième plus faible part après l'Espagne.

GRAPHIQUE : Productivité dans la zone euro

DÉCENNIE(S) PERDUE(S)

Pour être juste envers Draghi et ses prédécesseurs, le malaise de l'Italie est bien plus ancien que la crise financière mondiale.

Son PIB par habitant est plus faible aujourd'hui qu'il y a 20 ans, lorsqu'il était à peine inférieur à celui de la France et de l'Allemagne.

Tous les autres pays européens ont connu une croissance au cours de cette période, à l'exception de la Grèce qui a moins reculé, laissant l'Italie comme le plus mauvais élève du bloc.

Selon les données d'Eurostat, la croissance tendancielle - ou le taux moyen d'augmentation au cours du cycle économique - est en hausse dans tous les pays dits périphériques, à l'exception de l'Italie.

La productivité italienne - ou la quantité de production économique extraite d'une heure de travail ou d'un euro investi - a cessé de croître dans les années 1990 et a chuté depuis.

Cette situation s'explique par un ensemble de problèmes, dont le vieillissement rapide de la population, une main-d'œuvre peu qualifiée, une bureaucratie étouffante, un système judiciaire lent et dysfonctionnel et un sous-investissement chronique dans l'éducation, les infrastructures et les nouvelles technologies.

De nombreux pays de la zone euro ont certains de ces problèmes, mais peu, voire aucun, les ont tous.

Certains économistes, dont Luigi Zingales, professeur à la Chicago Booth School of Business, affirment que l'Italie a essentiellement manqué la révolution numérique et accusent ce qu'ils appellent la maladie italienne https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23964/w23964.pdf d'entrepreneurs qui choisissent de garder une petite entreprise dans la famille plutôt que de la faire croître avec l'aide d'investisseurs extérieurs.

En rejoignant l'euro, l'Italie a également perdu la solution rapide consistant à pouvoir dévaluer sa monnaie - une astuce qui a aidé l'industrie italienne à prospérer pendant des décennies en rendant ses exportations bon marché.

"Nous avons choisi le mauvais modèle de croissance dans les années 1980", a déclaré Francesco Saraceno, professeur d'économie à l'université Luiss de Rome et à Sciences-Po à Paris.

"Pour répondre à la mondialisation, nous avons essayé de concurrencer les marchés émergents en abaissant les coûts au lieu de suivre l'exemple allemand en investissant dans une production de meilleure qualité."

