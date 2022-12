Dix morts après que le bus du Burkina Faso a heurté une mine terrestre le jour de Noël

Le bus se rendait de la ville marchande de Fada N'Gourma, à environ 220 km (136 miles) de la capitale Ouagadougou, à la ville frontalière de Kantchari, près du Niger voisin.

Personne n'a revendiqué la responsabilité, mais l'attaque s'est produite dans une zone où le gouvernement lutte contre des insurgés liés à Al-Qaïda en Afrique du Nord et aux combattants de l'État islamique.

Les insurgés contrôlent des pans entiers de territoire au Burkina Faso. Depuis 2015, ils ont mené des raids et bloqué plusieurs villes dans les régions nord et est du pays, tuant plus de 2 000 personnes et déplaçant près de 2 millions de personnes.