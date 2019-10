Dix morts et des dizaines de blessés lors de nouvelles manifestations en Irak

(Bilan actualisé, déploiement des forces d'élite)

BAGDAD, 27 octobre (Reuters) - Dix Irakiens ont été tués et plusieurs dizaines d'autres blessés samedi, ont annoncé des sources policières et médicales, les manifestants et les forces de l'ordre s'étant affrontés pour un deuxième jour consécutif de protestation contre le gouvernement du Premier ministre Adel Abdoul Mahdi.

Au moins 52 personnes ont déjà trouvé la mort vendredi à travers le pays lors de manifestations contre l'incapacité du pouvoir à améliorer les conditions de vie de la population après plusieurs années de conflit et de crise économique.

A Bagdad, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants place Tahrir. Quatre d'entre eux ont été tués après avoir été frappés directement à la tête par les grenades lacrymogènes, ont dit les sources. Deux autres manifestants étaient dans un état critique.

A Nassiriya, dans le sud de l'Irak, où plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées malgré une forte présence policière, quatre manifestants ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessés lors de scènes de chaos.

Deux personnes ont été tuées lors de manifestations à Hilla, dans le centre du pays.

Les forces d'élite irakiennes de lutte contre le terrorisme ont été déployées samedi à Bagdad et à Nassiriya pour mettre fin aux manifestations.

Le Parlement devait se réunir en urgence dans la journée pour étudier les revendications des manifestants. Mais plusieurs responsables politiques faisant profil bas depuis le début du mouvement, la séance a été annulée car le quorum n'a pu être atteint.

Cette vague de manifestations survient après presque deux années de relative stabilité en Irak, qui a enchaîné de 2003 à 2007 une occupation étrangère, une guerre civile et une insurrection de l'Etat islamique.

Le mouvement de contestation contre le gouvernement d'Adel Abdoul Mahdi a débuté le 1er octobre à Bagdad avant de s'étendre à plusieurs villes du Sud, entraînant une violente répression policière qui a fait 157 morts et plus de 6.000 blessés, selon un bilan officiel. (Bureau de Bagdad; Gilles Guillaume, Elizabeth Pineau et Arthur Connan pour le service français)