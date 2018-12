Dix-sept morts dans des violences électorales au Bangladesh

(Bilan actualisé)

DACCA, 30 décembre (Reuters) - Des heurts entre partisans et adversaires de la Ligue Awami, le parti au pouvoir, ont fait au moins dix-sept morts et une plus d'une vingtaine de blessés dimanche au Bangladesh, à l'occasion des élections législatives, ont fait savoir les autorités.

Selon les journalistes de Reuters sur place, l'affluence a été relativement faible dans les bureaux de vote pour ce scrutin dont la première ministre Sheikh Hasina, qui brigue un troisième mandat consécutif, est la grandissime favorite.

Les rues de Dacca, où l'accès à Internet via téléphones portables a été coupé, étaient pratiquement désertes, beaucoup d'habitants ayant quitté la ville pour aller voter dans leurs régions d'origine.

Dans les bureaux de vote, les affiches ornées du bateau, symbole de la Ligue Awami, étaient beaucoup plus nombreuses que celles de l'opposition, dont les représentants contestent les conditions du scrutin et dénoncent des irrégularités.

Une quarantaine de candidats qui dénoncent des fraudes ont renoncé à se présenter, selon la presse. La plupart l'ont fait à titre personnel, mais l'alliance formée par l'opposition doit prendre une décision pour l'ensemble de ses représentants avant la fin de la journée, a annoncé l'un de ses membres.

Le dépouillement a débuté et les premiers résultats sont attendus lundi matin.

Un témoin interrogé à Chittagong, dans le Sud-Est, a dit avoir vu la police et des militants de la Ligue Awami empêcher des électeurs d'entrer dans un bureau de vote.

"Les chaînes de télévision bangladaises montrent des élections pacifiques et peu d'incidents isolés. Pourtant, l'opposition multiplie les fausses allégations d'irrégularités", écrit quant à lui sur Twitter Sajeeb Wazed, fils de Sheikh Hasina et membre de la Ligue.

Le PNB emmené par Khaleda Zia a boycotté les dernières élections, qui ont eu lieu en 2014. Soupçonnée de corruption, l'ancienne Première ministre âgée de 74 ans a été arrêtée en février.

Sheikh Hasina et Khaleda Zia ont été aux affaires à tour de rôle pendant la majeure partie des trois dernières décennies. C'est la première fois que le PNB est privée de sa cheffe de file à l'occasion d'un scrutin législatif. Le mouvement s'est associé cette fois à d'autres composantes de l'opposition pour former le Front d'unité nationale. (Avec Ruma Paul, Serajul Quadir, Rafifqur Rahman et Mohammed Ponir à Dacca, Enamul Haque à Khulna, Hasibur Rahman à Bogra, Nazimuddin Shyamol à Chitagong et Nurul Islam à Cox's Bazar Jean-Philippe Lefie et Nicolas Delame pour le service français)