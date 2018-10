Djakarta accepte l'aide internationale après le séisme aux Célèbes

* Le dernier bilan est de 832 morts; il devrait s'alourdir

* Des centaines de personnes seraient sous les décombres

* Une femme retrouvée vivante dans la nuit

* Trois Français figurent parmi les étrangers disparus (Actualisé avec commentaires du président, précisions)

PALU, Indonésie, 1er octobre (Reuters) - L'Indonésie a accepté lundi à recevoir l'aide que lui proposent plusieurs pays après le séisme et le tsunami qui ont ravagé l'île des Célèbes et préparait des fosses communes pour enterrer les centaines de morts.

Le bilan de 832 morts devrait s'alourdir au fur et à mesure que les équipes de sauveteurs parviennent dans les zones isolées touchées vendredi par le séisme de magnitude 7,5 et le raz-de-marée subséquent dont les vagues ont parfois atteint six mètres.

La plupart des décès confirmés se sont produits à Palu, ville d'environ 380.000 habitants située à 1.500 km au nord de Djakarta où les autorités sont en train de préparer un charnier pour enterrer certains des morts dès leur identification.

Des dizaines de personnes sont semblent-il piégées sous les décombres de plusieurs hôtels et d'un centre commercial à Palu. Des centaines d'autres personnes ont sans doute été submergées par les glissements de terrain qui ont englouti les villages.

L'agence nationale de recherche et de sauvetage a annoncé qu'une femme avait été retrouvée vivante durant la nuit à Balaroa, un quartier de Palu.

Le président Joko Widodo a déclaré aux journalistes à Djakarta que l'évacuation des personnes était sa priorité.

"L'évacuation n'est pas encore terminée, il y a beaucoup d'endroits où l'évacuation n'a pas pu être faite en raison de l'absence d'équipements lourds, mais l'équipement de la nuit dernière a commencé à arriver à Palu", a déclaré Joko Widodo.

"Nous enverrons autant de vivres que possible aujourd'hui avec les avions Hercules, directement de Djakarta, il y en a plusieurs", a-t-il déclaré, faisant référence aux avions de transport militaire C-130.

Un responsable militaire a dit espérer que 1.500 personnes puissent être évacuées chaque jour de Palu. Les enfants, les femmes et les blessés sont prioritaires, a-t-il déclaré.

Cependant, trois jours après le séisme, l'ampleur de la catastrophe n'a pas encore été clairement établie. Les autorités s'attendent à ce que le nombre de victimes grimpe brusquement - peut-être par milliers, au fur et à mesure du rétablissement des liaisons avec les zones reculées.

SANS NOUVELLES DE DONGGALA

Les autorités s'inquiètent notamment du sort de Donggala, zone de 300.000 habitants située au nord de Palu et proche de l'épicentre du séisme, ainsi que de deux autres districts, dont on n'est sans nouvelles depuis vendredi. Avec Palu, ces districts ont une population combinée d'environ 1,4 million d'habitants.

Cinq étrangers - trois Français, un Sud-Coréen et un Malaisien - figurent parmi les disparus.

Les Célèbes (Sulawesi) sont l'une des cinq îles principales de l'archipel. Elle est située à cheval sur des lignes de faille. De nombreuses répliques ont secoué la région.

Selon les autorités, les sauveteurs ont besoin d'équipements lourds pour déplacer les dalles de béton cassé, mais l'accès à de nombreuses zones a été entravé par les dégâts sur les routes endommagées, des glissements de terrain et des ponts effondrés.

Un témoin de Reuters a déclaré que les files d’attente dans les stations-service à l’approche de Palu s'étendent sur plusieurs kilomètres. Des convois transportant de la nourriture, de l'eau et du carburant se sont dirigés vers la ville pendant qu'un flux d'habitants sortait.

La compagnie énergétique d'État a déclaré qu'elle transportait 4.000 litres de carburant, tandis que l'agence de logistique indonésienne a annoncé qu’elle enverrait des centaines de tonnes de riz.

Le ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a annoncé une aide de 560 milliards de roupies (33 millions d'euros), ont rapporté les médias.

L'Indonésie, qui est située sur la ceinture de feu du Pacifique, subit souvent des tremblements de terre et des tsunamis. Un tremblement de terre sur l'île de Sumatra en 2004 a provoqué un tsunami géant dans l'océan Indien qui a tué 226.000 personnes dans 13 pays, dont plus de 120.000 en Indonésie.

Des pays voisins de l'Indonésie, l'Australie, la Thaïlande et la Chine, ont offert leur aide, tandis que l'Union européenne a annoncé une aide immédiate de 1,5 million d'euros (1,74 million de dollars).

La France figure au nombre des pays qui ont proposé leur aide, "pour répondre aux éventuels besoins d'assistance qu'elles pourraient formuler". (Pigiste de Reuters; Fergus Jensen, Fanny Potkin, Tabita Diela, Agustinus Beo Da Costa, Gayatri Suroyo et Fransiska Nangoy à Djakarta et Kanupriya Kapoor à Mamuju; Gayatri Suroyo et Fransiska Nangoy, Nicolas Delame et Danielle Rouquié pour le service français)