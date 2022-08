Djurgarden perd contre l'APOEL mais se qualifie pour la C4

Malgré leur défaite ce mardi sur le terrain de l'APOEL Nicosie (3-2), les Suédois de Djurgarden sont les premiers à se qualifier pour la phase de poule de la Ligue Europa Conférence après ce barrage aller-retour qu'ils ont remporté 5-3 au score cumulé. Pourtant les Chypriotes ont tout donné à domicile mais le retard de trois buts concédé lors de la rencontre en Suède leur a été fatal. Maglica dès la septième minute et Blum juste avant la demi-heure de jeu avaient donné de l'espoir à toute une équipe mais Andersson a redonné de l'avance à Djurgarden à 20 minutes de la fin. l'APOEL n'a pas abdiqué et Marquinhos a permis à tout un stade de croire à la remontée en inscrivant le troisième but chypriote dans le dernier quart d'heure mais les Suédois ont repoussé toutes les tentatives adverses, marquant même un nouveau but dans le temps additionnel par Asoro.

par Romain Strozza (iDalgo)