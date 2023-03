En 2022, Dolfines a consolidé son bilan et financé une nouvelle acquisition au travers d'un programme de financement en fonds propres. De fait, le cours de l'action n'a pas cessé de se replier tout au long de l'année, la baisse sur l'ensemble de la période étant même vertigineuse (98%). Ayant opté pour une stratégie donnant la priorité à la croissance du chiffre d'affaires et aux gains de parts de marché, Dolfines a saisi une nouvelle opportunité d'acquisition génératrice de liquidités en 2023, de nouveau en ayant recours à un programme de financement en fonds propres, ce qui devrait entraîner une pression baissière sur le titre dans le meilleur des cas jusqu'à la fin du T1.

Les investisseurs s'étaient préparés à une nouvelle acquisition relutive, après 8.2 France à l'origine de 40% du chiffre d'affaires du groupe en 2022. Dolfines a toutefois ajourné l'acquisition de Maintcontrol, découragé par le niveau atteint par le coût de l'opération. Afin de pénétrer le marché florissant de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité), le groupe a annoncé l'acquisition d'une autre société étrangère. L'opération se traduira par l'acquisition de 100% des droits de vote de cette dernière.

La conversion de 2 454 obligations tirées par les Dolfines a entraîné l'émission d'environ 246m d'actions en 2022, impliquant une multiplication par 13 du nombre total d'actions. Negma, l'intermédiaire financier qui souscrit aux obligations convertibles, a immédiatement cédé ses actions sur le marché. Les OCA ont été converties par Negma sur la base d'un ratio de conversion correspondant à 92% du plus bas cours moyen pondérés par les volumes de l'action des quinze jours de bourse précédant la date de conversion.

2022 aura été une année faste pour les groupes du secteur des services pétroliers et gaziers, portés par une “quasi-résurrection” des investissements. Mais tous n'ont pas été logés à la même enseigne. Dolfines a connu une année difficile, pénalisée par un financement très fortement dilutif visant à lever 6,1m€ (4,1m€ de cash et 2m€ de frais associés).

Sur les 800 OCA émises pour participer au financement de la nouvelle acquisition, Negma a converti 60 obligations convertibles en actions, puis les a cédées sur le marché le 21/02/2023. Cette transaction a entraîné une augmentation de 15m du nombre d'actions en circulation, exacerbant la pression baissière sur le titre. Depuis l'annonce de l'opération (le 16/02/2023), ce dernier a perdu 60%. Le nombre d'actions correspondant aux obligations reste identique à celui observé sur la dernière tranche (en décembre 2022). Le nombre total d'actions comptabilisées dans la capitalisation boursière avoisine 299m.

Negma devrait très probablement céder davantage d'actions sur le marché, ce qui devrait amplifier la pression sur le titre. Il convient toutefois de noter que Negma pourrait conserver une partie des actions en tant qu'actionnaire minoritaire. Cette décision devrait dépendre du surcroit de valorisation apporté par l'acquisition et pourrait donc soutenir l'action.

La société acquise a généré un chiffre d'affaires de 2,75m€ en 2022, en progression de 17% par rapport à 2021. Compte tenu du niveau élevé de sa marge d'EBITDA (9,2%), la société affiche un excédent de trésorerie. La nouvelle acquisition est susceptible d'entraîner un bond de 25% à 30% du chiffre d'affaires du groupe en 2024.

La due diligence de l'opération devrait être finalisée début mars 2023 et ses conditions pourraient être communiquées plus tard dans le mois. Si le rapprochement devait être confirmé, Dolfines pourrait commencer à en tirer profit dès le T2 ou le T3 au plus tard.

Dolfines est déjà intervenue sur le marché de l'EHS au travers d'audits d'appareils de forage sur des plates-formes O&G et la nouvelle société renforcera sa présence sur ce marché en plein essor. Jusqu'à la publication des détails de l'opération, le titre restera néanmoins pénalisé par la conversion des obligations et les ventes d'actions de Negma.