Dollar Tree a l'intention d'explorer des options, y compris une vente potentielle ou une scission de Family Dollar, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Dollar Tree ont augmenté de 2 % dans les échanges avant bourse à la suite de ce rapport.

L'entreprise est confrontée à une faible demande en raison de la concurrence acharnée d'acteurs plus importants tels que Walmart et Target, qui ont également fait pression pour offrir des produits à des prix plus bas afin d'attirer les consommateurs touchés par l'inflation dans leurs magasins.

Family Dollar, que Dollar Tree a racheté pour 8,5 milliards de dollars en 2015, a été le principal mauvais élève de la société.

En novembre de l'année dernière, Dollar Tree a déclaré qu'elle allait revoir ses activités. Elle a présenté des plans pour fermer 970 de ses magasins Family Dollar au début de l'année 2024.

Le PDG Richard Dreiling a indiqué en mars que les incertitudes macroéconomiques continuaient de peser sur les activités de Family Dollar.

À l'instar de nombreux détaillants, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires baisser en raison de la réduction des dépenses des consommateurs pour des produits à plus forte marge tels que l'électronique et l'ameublement depuis 2022. Pour tenter de relancer la demande, elle a également introduit des produits à des prix de 3 et 5 dollars.

Dollar Tree a actuellement une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 31 milliards de dollars, dont 45 % pour Family Dollar.

Selon le WSJ, Dollar Tree devrait annoncer publiquement ses projets dans le courant de la journée de mercredi, à l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre. L'entreprise a retenu les services de JPMorgan Chase pour mener l'examen, selon le rapport.

Dollar Tree n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.