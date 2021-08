Dollar : cède 0,35% face à l'Euro et -0,5% sur le $ Index

Le Dollar est reparti à la baisse (-0,35% vers 1,1750/E) suite aux propos de Robert Kaplan qui tempère un peu les anticipations de 'tapering' dès la mi-décembre en expliquant qu'il serait plus prudent d'attendre en cas de signaux de ralentissement économiques ou d'incertitudes sur la croissance liées aux variants du Covid.



Les Etats unis s'acheminent d'ailleurs vers la vaccination obligatoire alors que Joe Biden réclame la vaccination de toutes les forces armées et des enseignants (le vaccin Pfizer vient d'obtenir un agrément d'utilisation définitif par la FED... en un temps record, et les évaluations sur les 'rappels' n'ont même pas été exigées, une première historique !).



Le Dollar a pu être un peu affaibli par les 'chiffres du jour' puisque la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit nettement en août, de 59,9 en juillet vers 55,4 (en estimation 'flash') d'après l'indice 'PMI composite' d'IHS Markit.



En revanche, les ventes de logements anciens ont augmenté de 2% aux Etats-Unis au mois de juillet, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), et le prix médian d'un logement ancien vendu a progressé de 17,8% en comparaison annuelle, à 359.900 dollars (record historique), ce qui devient inaccessible pour beaucoup d'Américains, mais pas pour de riches investisseurs étrangers.

Le rendement des T-Bonds US qui s'était dégradés jusque vers 1,2800% a terminé peu changé, vers 1,2550% (contre 1,2600% vendredi): pas d'impact sur le Dollar... lequel a chuté de -0,5% contre un panier de devises, vers 93 sur le Dollar index.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.