Domaine de Murtoli : Le Domaine de Murtoli, un modèle d'agrotourisme écoresponsable et locavore

Le Domaine de Murtoli, un modèle d'agrotourisme écoresponsable et locavore



Le Domaine de Murtoli, un modèle d'agrotourisme écoresponsable et locavore

Hôtel paradisiaque en Corse du Sud, le Domaine de Murtoli est avant tout une ferme traditionnelle corse, fière d'être « locavore ».



Parmi ses 2500 hectares de nature sauvage, le Domaine de Murtoli a permis la renaissance de l'activité pastorale ancestrale de la vallée autour d'un modèle d'agriculture vivrière. La ferme combine élevage extensif, maraîchage et cultures traditionnelles travaillés au plus proche de la nature pour produire et suffire aux besoins quotidiens et fournir en circuit court aux restaurants du domaine le meilleur et le plus naturel d'un terroir en plein renouveau.



La Ferme de Murtoli évolue aujourd'hui en un projet de pôle agronomique de premier ordre unique en Corse.



Arrivé à la fin de l'année 2018, l'ingénieur agronome Andria Pietri est désormais à la tête de l'équipe en charge de l'exploitation agricole du Domaine. Ensemble, ils ont pour objectif l'aboutissement d'un projet éco-responsable au Domaine de Murtoli, qui se décline sous différents aspects et étapes. Les vignobles de Murtoli



Le développement de l'activité pastorale et agricole du Domaine offre à ses hôtes un retour aux sources inédit, qui se poursuit délicieusement aux 3 tables offertes: la Plage, la Ferme et la Grotte. Murtoli produit déjà ses propres fruits et légumes, veau, agneau, fromages, miel ou huile d'olive, dans le respect de l'écosystème et des saisons. Les vignes, tout juste plantées à Murtoli, sont un projet ambitieux qui nécessitent une vraie précision, quant au choix des parcelles notamment. Ce vignoble devrait s'étendre sur une surface de près de 16 hectares en plein c?ur du Domaine. Les cépages choisis, Vermentinu et Sciacarellu, font évidemment honneur au terroir Corse.

Une nouvelle fromagerie pour nos bergeries



Actuellement composé de 380 individus de race Corse, le troupeau de brebis du Domaine aura bientôt de nouvelles surfaces de pâturage. Cette amélioration s'accompagne de la création d'une nouvelle fromagerie et de la mise en place de nouvelles technologies fromagères, qui viendront, par conséquent, étoffer l'offre existante de tomes Sartenaises, fumées ou non, brocciu frais et brocciu passu.

Sauver les abeilles en Corse



Le Domaine de Murtoli peut aujourd'hui se vanter de participer à la sauvegarde des abeilles et atteindra bientôt, grâce au travail du Pôle Agronomie du Domaine, un total de 250 ruches. Ce projet est accompagné? de la création d'une miellerie. Un geste significatif du Domaine pour renforcer sa production mais aussi un grand pas pour l'environnement !

L'ensemble du projet sera conduit en partenariat avec l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) et le bureau d'étude Gingko21 (Conseil en éco-innovation et analyse du cycle de vie). Parallèlement, dans le cadre d'un développement durable, le Domaine se verra équipé de panneaux solaires, contribuant ainsi à une économie d'énergie importante pour la micro-région de l'Ortolo. De plus, un système d'économie circulaire est en cours de réalisation afin de réduire l'empreinte carbone du domaine, en retraitant les déchets organiques des maisons, les déchets verts du golf et des espaces extérieurs aménagés, les déchets des restaurants, les huiles de cuisson, afin d'en récupérer l'énergie sous forme de carburant ou de compost pour le quotidien du domaine et de sa ferme.







La sauvegarde de la faune et de la flore locales



À la manière d'une réserve naturelle, le Domaine de Murtoli travaille au recensement des centaines d'espèces végétales et animales qui peuplent le domaine. Afin d'en préserver la beauté, la biodiversité et l'authenticité pour les générations futures, les pouvoirs publics ont créé dans la basse vallée et le long du littoral, un site Natura 2000 qui borde le Domaine de Murtoli. Paul Canarelli est membre du comité de pilotage mis en place par les services d'Etat pour assurer la préservation de ce site exceptionnel en harmonie avec le Domaine de Murtoli.

