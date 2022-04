La voilà : l'aveu d'un banquier central qu'un resserrement rapide de la politique peut provoquer un atterrissage brutal pour la croissance économique. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Chris Waller, a décrit les hausses de taux comme un outil "émoussé" qui peut agir comme un "marteau", causant des dommages collatéraux à l'économie.

En tout cas, les marchés ont déjà subi les dommages collatéraux. Les actions mondiales sont en baisse de 8,5 % cette année, tandis que les rendements du Trésor à 10 ans sont en hausse d'environ 130 points de base. Les rendements ont grimpé mardi à un nouveau sommet de trois ans, tandis que les coûts d'emprunt allemands à 10 ans sont déjà à des sommets de sept ans.

Le pire des dommages causés à la croissance est encore confiné à l'Europe. L'indice ZEW de confiance des investisseurs allemands, qui sera publié plus tard dans la journée, devrait encore baisser, après avoir enregistré le mois dernier la plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée.

On espère maintenant que la menace d'une hausse des taux et le resserrement des conditions financières commenceront à freiner l'inflation. Le taux d'inflation des consommateurs américains de mars est attendu plus tard mardi à plus de 8 en glissement annuel, après une lecture de 7,9 % pour février.

Mercredi, l'inflation industrielle américaine devrait dépasser les 10 %, mais beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir d'un pic. Quoi qu'il en soit, les données sont susceptibles de sceller une hausse des taux de la Fed de 50 points de base le mois prochain.

Les prévisions d'inflation augmentent

Les pressions inflationnistes sont partout, en fait, même au Japon qui, plus tôt dans la journée, a signalé une croissance record des prix de gros, tandis que le taux de chômage à trois mois de la Grande-Bretagne est tombé à 3,8 % -- il est passé sous ce niveau pour la dernière fois en 1974.

Les marchés semblent prêts pour une autre session brutale -- les bourses européennes ouvrent jusqu'à 1% plus bas.

Les investisseurs surveilleront de près les taux d'intérêt "réels" américains ; les taux profondément négatifs ont fait des investissements boursiers une évidence. Mais maintenant, les taux réels à 10 ans (après déduction de l'inflation) grimpent régulièrement vers 0 %, un niveau touché pour la dernière fois en 2020.

IPC

Principaux développements qui devraient orienter les marchés mardi :

-Les conditions commerciales australiennes augmentent en mars, l'inflation est en hausse

-Le taux de chômage britannique continue de baisser

-Les détaillants britanniques voient leurs ventes ralentir alors que les pressions sur les coûts augmentent

- L'OPEP dit à l'UE qu'il n'est pas possible de remplacer la perte potentielle de l'approvisionnement en pétrole russe

-

L'

indice ZEW allemand

- La vente d'obligations à 10 ans du Trésor américain

- IPC américain mars