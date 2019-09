Bourse de Paris : Donald Trump à quitte ou double

Interpréter l'actualité politique d'un pays, surtout en période de crise, est toujours compliqué vu de l'étranger. Mais sans aller trop loin dans l'analyse de ce qui se passe aux Etats-Unis, il est indéniable que la Nation traverse un moment charnière : soit le rusé Donald Trump se sort de la mauvaise passe actuelle et s'offre une voie royale en vue d'une réélection l'année prochaine, soit il est mis hors-jeu pour avoir trop imbriqué ses intérêts personnels et ceux du pays dont il a la charge. Hier, Wall Street a perdu un peu de terrain car les investisseurs, même Américains, ont du mal à appréhender l'ampleur du phénomène à l'œuvre.

Les discussions entre la Chine et les Etats-Unis sur leurs relations commerciales devraient reprendre dans deux semaines. Jusque-là, les périodes d'optimisme et de pessimisme devraient alterner, à l'image de ce qui s'est produit ces derniers mois. L'ambiance du jour est plutôt négative, car d'opportunes rumeurs ont circulé sur la volonté de l'administration américaine de mettre fin aux exemptions dont bénéficient des fournisseurs américains d'Huawei. Une façon pour Washington de rappeler à Pékin que l'étau peut encore se resserrer.

La préouverture est hésitante, avec un biais haussier. Outre les développements autour de la personne du locataire de la Maison Blanche, les financiers vont surtout cibler les statistiques de 14h30 aux Etats-Unis.

Les temps forts économiques du jour

En France à 8h45, l'INSEE communiquera sur les dépenses de consommation et sur les chiffres préliminaires de l'inflation. Aux États-Unis, les commandes de biens durables ainsi que les revenus et dépenses des ménages seront dévoilés à 14h30, tandis que l'indice de confiance de l'université du Michigan est attendu à 16h00.

L'euro reste faible à 1,0923 USD. L'once d'or se stabilise à 1506 USD. Le baril est en léger repli, à 56,10 USD pour le WTI et à 62,15 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans se contracte légèrement à 1,689%. Le Bitcoin conserve une tendance baissière, à 8034 USD ce matin.

Les principaux changements de recommandations

Acciona : Barclays reprend le suivi à surpondérer en visant 114 EUR.

Big Yellow : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 1096 GBp.

Bouygues : Société Générale passe de vendre à achat avec un objectif de cours relevé de 35,50 à 41 EUR.

Bovis : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1203 à 1256 GBp.

EDP Renovaveis : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 10 EUR.

Endesa : Barclays reprend le suivi à souspondérer en visant 20,10 EUR.

Enel : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 6,20 EUR.

EssilorLuxottica : Société Générale reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 117 à 127 EUR.

GEA Group : J.P. Morgan passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 21,50 EUR.

Iberdrola : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 8,80 EUR.

International Consolidated Airlines : Liberum reste à l'achat mais réduit de 875 à 680 GBp son objectif de cours.

Ipsen : Credit Suisse reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 115 à 95 EUR.

Lumibird : Genesta reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 19,90 à 17,10 EUR.

Persimmon : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2196 à 2438 GBp.

L’actualité des sociétés

ArcelorMittal serait en train de réfléchir à la vente de certains actifs miniers au Canada, au Brésil et au Libéria, selon les informations obtenues par Bloomberg. Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus, espère toujours qu'un compromis sera trouvé entre Europe et Etats-Unis sur les subventions à Airbus et Boeing, pour éviter un "jeu perdant-perdant" pour l'aviation. Carrefour boucle la vente de 80% de Carrefour Chine à Suning.com. Capgemini obtient le feu vert des autorités américaines nécessaires au rachat d'Altran. Natixis paiera 3 M€ de sanction AMF pour manquement de deux de ses filiales à leurs obligations professionnelles. Bourbon organise le sauvetage de l'un de ses navires, victime d'une voie d'eau dans l'Atlantique. DBT déploie 37 chargeurs dans le Rhône. Inventiva obtient le statut "Fast Track" de la FDA pour lanifibranor dans la NASH. Nicox achève le recrutement de l'étude de phase II avec NCX 4251, dont les premiers résultats sont attendus au quatrième trimestre. Claranova veut accélérer dans l'internet des objets. Genfit muscle sa direction américaine. GTT remporte de nouveaux contrats. Bigben investit dans raceward studio. Akwel, Navya, Hiolle, Guillemot, Biocorp, Microwave Vision, Deinove, Cibox, Oncodesign, Ateme, Visiodent, Carbios, Eurofins-Cerep et Theranexus ont publié leurs comptes.

Exxon Mobil a signé un accord de cession de ses activités amont en Norvège à ENI, pour 4,5 Mds$, représentant une production de 150 000 barils équivalent pétrole par jour sur des champs opérés par Equinor. Tesla a clôturé en hausse de 6% hier à Wall Street, après un message interne d'Elon Musk laissant penser que le constructeur pourrait livrer 100 000 véhicules au troisième trimestre, ce qui constituerait un record. La Commerzbank renonce à faire croître ses revenus cette année, à cause d'une détérioration de l'environnement global. Nestlé renforce ses contrôles sur le café qu'il achète, après des tests récents montrant que les grains en provenance de certains pays étaient proches de la limite réglementaire tolérée pour le glyphosate. Toyota devrait passer de 17 à plus de 20% du capital de Subaru, a appris Nikkei. Las Vegas Sands remplacera Nektar Therapeutics dans le S&P500. General Motors fait une concession pour mettre un terme au conflit social qui dure depuis deux semaines en proposant de prendre en charge l'assurance santé des grévistes, mais les discussions restent tendues. Delta Air Lines va prendre 20% du capital de la plus grosse compagnie d'Amérique latine, Latam Airlines, pour 2,25 Mds$. Logitech s'offre l'américain Streamlabs pour 118 M$. La Compagnie Financière Richemont rachète le joallier Buccellati dans des conditions financières tenues secrètes.