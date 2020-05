Bourse de Paris : Donald Trump agite le chiffon rouge

Le CAC40 a repris 7,3% en quatre séances, ce qui devrait faire de la semaine boursière du 25 au 29 mai un excellent cru… si tout va bien jusqu'à ce soir. Ce qui risque de changer la donne, le "game changer" cher aux anglo-saxons, c'est une intervention de Donald Trump prévue dans la journée, à un horaire restant à déterminer. On connaît en revanche le sujet : la Chine. Le Président américain est repassé à l'offensive récemment, après avoir fait le guignol dans un domaine médical qu'il ne maîtrise manifestement pas et qui pourrait lui coûter sa réélection.

Sa recette est finalement assez simple : il faut trouver des combats de diversion. Twitter lui a donné cette semaine l'occasion de relancer la théorie de l'ennemi intérieur, qui fonctionne toujours très bien. Il a ainsi pu sortir hier un décret pour "combattre la censure en ligne", qu'il brûlait manifestement de promulguer. Si vous voulez voir à quoi ressemble une page de propagande, pas besoin d'aller sur un site internet nord-coréen : lisez la page de la Maison Blanche consacrée au point de presse du 28 mai. Personnellement, je trouve qu'elle fait froid dans le dos. En gros, "tout le monde doit avoir le droit de parler en Amérique. Mais méfiez-vous, ce que disent les opposants est mensonger".

Quant à l'ennemi extérieur, pas besoin de vous faire un dessin. L'apparition en Chine du Covid-19 permet à l'administration américaine de tirer à nouveau à boulets rouges (forcément) sur Pékin. La reprise des tensions à Hong-Kong offre un catalyseur de plus. Que dira Donald Trump en conférence de presse aujourd'hui ? Difficile de pronostiquer les détails, mais on peut légitimement penser que cela n'améliorera pas les relations entre les deux puissances économiques, avec des dommages additionnels potentiels sur le commerce international. "A querelle d'hippopotame, ne te mêle pas", dit un proverbe ougandais. Le problème, c'est que la querelle provoque de sérieuses secousses partout dans le monde.

Les marchés financiers devraient accuser le coup à l'ouverture en Europe. Une baisse est en vue alors que l'Asie termine sa semaine dans le rouge, mais sans excès.

Les temps forts économiques du jour

Beaucoup d'indicateurs tout au long de la journée aujourd'hui. Parmi eux, les ventes de détail allemandes (8h00) et les données préliminaires de l'inflation en France (8h45) et dans la zone euro. La seconde estimation du PIB français du 1er trimestre est aussi programmée à 8h45. Aux Etats-Unis, balance commerciale, indice des prix PCE, revenus & dépenses des ménages et stocks des grossistes (14h30) précéderont l'indice PMI de Chicago (15h45), l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00) et une allocution de Jerome Powell (17h00 heure de Paris). Ce matin, le Japon a annoncé un décrochage de 9,1% de sa production industrielle en avril, plutôt logique compte-tenu des périodes de confinement.

L'euro poursuit son renforcement à 1,1086 USD. L'once d'or évolue proche de 1720 USD. Le baril de Brent se stabilise à 35,10 USD, tandis que le WTI recule légèrement à 33,31 USD. La dette américaine à 10 ans est rémunérée 0,67%. Un Bitcoin s'échange à 9523 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adyen : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 967 à 1301 EUR.

Ahold Delhaize : Wolfe Research reprend le suivi à surperformance en visant 25 EUR.

AO World : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 165 GBp.

Continental : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 95 EUR.

Elior : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant sept euros.

Encavis : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 13,50 EUR.

ENI : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant neuf euros.

Equinor : Société Générale passe d'acheter à conserver.

Equinor : Société Générale passe d'acheter à conserver. Hella : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 37 EUR.

Hugo Boss : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 27 EUR.

Provident Financial : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 250 GBp.

PSP Swiss Property : Baader Helvea passe d'accumuler à alléger en visant 118 CHF.

Rational : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 497 EUR.

Straumann : Morgan Stanley passe de surpondérer à souspondérer en visant 637 CHF.

Swiss Prime : Baader Helvea passe d'accumuler à alléger en visant 88 CHF.

Temenos : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 140 CHF.

Valeo : Morgan Stanley passe de pondération en ligne surpondérer en visant 24 EUR.

L’actualité des sociétés

Renault va supprimer 15 000 postes dans le monde, dont 4500 en France, dans le cadre d'un plan d'économies sur trois ans. EssilorLuxottica place 3 Mds€ d'obligations en trois tranches. Gilles Schnepp (Legrand) remplace Emmanuel Babeau (ex-Schneider Electric, passé chez Philip Morris International) au conseil d'administration de Sanofi, qui annonce par ailleurs quatre nouveaux membres dans son comité exécutif. David Loew (directeur général de Sanofi Pasteur Vaccins) prend la direction générale d'Ipsen. Groupe ADP va rouvrir Orly le 26 juin. Sans surprise, Euronext va fermer son activité de marché réglementé pour les titres et dérivés au Royaume-Uni, qui n'a jamais trouvé son public. Kalray obtient un prêt garanti par l'État de 5 M€. Akwel ne rachètera pas Novares : le tribunal a tranché en faveur du plan de continuation des actionnaires actuels. Voltalia remporte une concession de 30 ans pour la plus importante centrale photovoltaïque des Balkans occidentaux. Valneva rachète ses actions de préférence à leur valeur nominale de 0,01 EUR. Paragon ID s’associe à Apitrak pour déployer une offre complète d’Asset Tracking en mode SaaS. Predilife reprend ses activités de génotypage et lance son offre par téléconsultation. Lafuma vend Oxbow à Rainbow SAS. Les bilans des assemblées générales ont été publiés pour Safran, Pixium Vision, Compagnie Lebon, Memscap, Geneuro, Valbiotis ou Gaussin. Adux, Ymagis, Groupe Parot, Miliboo, Société Anonyme des Bains de Mer, Hiolle ont publié leurs comptes.

Donald Trump a signé un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leurs contenus, après l'affaire Twitter qui le concernait personnellement. Amazon.com propose des emplois permanents à 125 000 employés temporaires. United Parcel Service va appliquer une surcharge tarifaire "Covid-19" aux entreprises qui l'ont fortement sollicité durant la crise, pour absorber ses surcoûts. Le conseil de surveillance de Volkswagen a approuvé des projets supplémentaires dans le cadre de l'alliance avec Ford, dans les véhicules électriques les utilitaires. Par ailleurs, le constructeur allemand va monter à 50% de l'entreprise chinoise Anhui Jianghuai Automobile. Cisco Systems acquiert la société de sécurité informatique ThousandEyes, pour un montant qui n'a pas été communiqué, mais qui pourrait atteindre 1 Md$ selon les rumeurs. Un acquéreur potentiellement intéressé par Perfect Holding. HP Inc s'est fait hacher menu façon ciboulette hier (-12,3%), après avoir déçu sur ses comptes. Iberia (International Consolidated Airlines) reprendra en juillet 20% des vols domestiques et moyen-courrier. L'agence Moody's a dégradé la dette de Rolls-Royce en catégorie spéculative. Flutter a réalisé un placement privé d'un peu plus de 8 millions d'actions. Novartis va développer un vaccin expérimental anti-Covid avec une université et des hôpitaux américains. Les ventes de Costco Wholesale ont bien tenu dernièrement, mais n'ont pas été aussi dynamique que celle de certains de ses concurrents (-2% post-séance). Salesforce.com renonce à ses objectifs annuels après la publication de ses trimestrielles (-3,5% post-séance).

Ça publie. Hitachi, Yamaha Motor, Elekta, Isra Vision, Laurent-Perrier…

Lectures :