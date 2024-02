Donald Trump avait dit à ses partisans de ne pas se préoccuper des primaires du Nevada de mardi parce qu'il ne figurait pas sur le bulletin de vote, mais près de 44 000 républicains ont tout de même voté pour infliger un cinglant camouflet à Nikki Haley.

Bien que Nikki Haley, la dernière rivale de Donald Trump pour l'investiture républicaine à la présidence, ait été la seule candidate majeure à figurer sur le bulletin de vote de la primaire de mardi, elle a perdu haut la main face aux bulletins portant la mention "aucun de ces candidats".

Il s'agit d'une défaite humiliante pour l'ancienne ambassadrice des Nations unies et d'un indicateur puissant de l'engagement fébrile de ses partisans envers l'ancien président américain, ont déclaré mercredi des membres et des stratèges du parti républicain du Nevada.

"Tout le monde sait que les partisans de Trump sont loyaux", a déclaré John Ashbrook, un stratège républicain qui n'est affilié à aucune campagne cette année. "Mais les primaires du Nevada ont montré qu'ils sont aussi incroyablement motivés pour voter.

Il n'y a pas eu d'efforts concertés de la part de l'équipe de M. Trump ou du parti de l'État pour inciter ses partisans à voter contre Mme Haley lors des primaires de mardi, selon des initiés du parti.

Depuis des semaines, M. Trump et son équipe au Nevada exhortent les électeurs à participer simplement au caucus républicain de jeudi, organisé par le parti républicain de l'État, favorable à M. Trump, et qui est le seul concours au Nevada à attribuer des délégués à la convention d'investiture du parti en juillet.

M. Trump, le favori pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle, devrait remporter la totalité des 26 délégués du Nevada. Mme Haley, qui s'est engagée à rester dans la course et à participer à la primaire de Caroline du Sud du 24 février, ne participera pas au caucus.

"Votre vote aux primaires ne signifie rien", a déclaré Donald Trump lors d'un rassemblement dans le Nevada le 27 janvier. "Faites ce que vous avez à faire lors du caucus".

Mais ces derniers jours, une campagne médiatique de droite a été lancée par des alliés de M. Trump pour inciter les républicains à ne choisir "aucun de ces candidats" dans leur bulletin de vote pour les primaires, a déclaré Sigal Chattah, membre du Comité national républicain du Nevada et partisan de M. Trump.

Selon Mme Chattah, des personnalités des médias conservateurs nationaux et des partisans de M. Trump, dont Steve Bannon, ancien conseiller de M. Trump à la Maison Blanche, et Wayne Allyn Root, animateur de radio et de télévision, ont exhorté les habitants du Nevada sur leurs réseaux à voter "pour aucun de ces candidats" afin d'embarrasser Mme Haley.

Le message était "d'aller là-bas (...) pour voter pour aucun de ces candidats", a déclaré M. Chattah.

Le gouverneur pro-Trump du Nevada, Joe Lombardo, a également déclaré ces derniers jours qu'il ne voterait "aucun de ces candidats" lors des primaires de mardi et qu'il soutiendrait ensuite M. Trump lors du caucus de jeudi.

Certains électeurs républicains ont déclaré qu'ils avaient pris la décision de voter symboliquement contre Mme Haley de leur propre chef, sans directives des responsables du parti du Nevada ou de la campagne de M. Trump.

"Je n'ai reçu aucun message, aucun courriel", a déclaré Mark Lipp, membre du parti républicain. "Mais je n'aime pas Haley. Je me suis débrouillé tout seul et j'ai voté 'aucun de ces candidats'. Et je voterai pour Trump jeudi".

Le bulletin de M. Lipp fait partie des 63 % qui ont voté pour "aucun de ces candidats", contre seulement 30 % pour Mme Haley.