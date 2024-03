Donald Trump a déclaré mardi sur les réseaux sociaux qu'il pourrait être contraint d'hypothéquer ou de vendre une partie de ses biens immobiliers à des "prix de braderie" afin d'obtenir une caution pour couvrir une condamnation pour fraude civile de 454 millions de dollars prononcée à New York.

Les messages postés par le candidat républicain au poste de président démocrate Joe Biden sont apparus un jour après que ses avocats ont déclaré au tribunal que 30 sociétés de cautionnement avaient rejeté ses efforts en vue d'obtenir une caution.

"Personne n'a jamais entendu parler d'une telle chose auparavant", a déclaré l'ancien président des États-Unis dans une série de messages publiés sur sa plateforme Truth Social. "Je serais contraint d'hypothéquer ou de vendre de grands biens, peut-être à des prix de braderie.

M. Trump, qui a été jugé responsable en février d'avoir gonflé la valeur de ses propriétés pour tromper les prêteurs et les assureurs, doit déposer une caution ou payer de sa poche d'ici lundi. Dans le cas contraire, le procureur général de l'État pourrait demander la saisie de ses biens.

Ces derniers mois, la collecte de fonds de la campagne de M. Trump a pris du retard par rapport à celle de M. Biden, et il continue de devoir trouver un équilibre entre la collecte de fonds pour sa campagne et ses frais de justice, qui risquent d'augmenter du fait des quatre procès pénaux qui l'attendent.

M. Trump a nié avoir commis des actes répréhensibles dans toutes les affaires civiles et pénales dont il fait l'objet. Il a décrit à plusieurs reprises l'affaire civile de New York comme une vendetta politique menée par la procureure générale démocrate de l'État de New York, Letitia James.

Les avocats de M. Trump et le bureau de Mme James n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans un document déposé au tribunal lundi, les avocats de M. Trump ont demandé à une cour d'appel de niveau intermédiaire de l'État de retarder l'exécution du jugement, arguant que le montant était excessif. On ne sait pas quand cette cour, connue sous le nom de "Appellate Division", rendra sa décision.

Les avocats ont demandé que M. Trump soit autorisé à déposer une caution de 100 millions de dollars pendant qu'il fait appel du jugement, rendu par le juge Arthur Engoron à Manhattan.

Avant l'ouverture, en octobre, d'un procès sans jury d'une durée de trois mois, M. Engoron a estimé que M. Trump s'était rendu coupable de fraude en surévaluant des biens immobiliers, notamment sa propriété de Mar-a-Lago en Floride, son appartement-terrasse de la Trump Tower à Manhattan, ainsi que divers immeubles de bureaux et terrains de golf.

Le procès a surtout porté sur le montant des amendes que Trump devait payer. Outre les amendes, M. Engoron a interdit à M. Trump de diriger une entreprise à New York ou de solliciter un prêt auprès d'une banque de cet État pendant trois ans.

Ce mois-ci, M. Trump a déposé une caution de 91,6 millions de dollars pour couvrir un verdict de diffamation de 83,3 millions de dollars rendu en faveur de l'écrivain E. Jean Carroll pendant qu'il fait appel, dans une affaire où il l'avait traitée de menteuse après qu'elle l'eut accusé de l'avoir violée il y a plusieurs dizaines d'années. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles.

Il a également plaidé non coupable dans quatre affaires pénales liées à ses efforts pour renverser sa défaite électorale de 2020 face à M. Biden, à sa gestion de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions en 2021, et au versement d'une somme d'argent occulte avant sa victoire électorale de 2016 à une star du porno qui affirmait avoir eu une relation sexuelle avec lui.