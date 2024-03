Donald Trump a demandé lundi à un juge de Géorgie de l'autoriser à faire appel d'une décision maintenant le procureur principal dans l'affaire criminelle de l'État contre l'ancien président des États-Unis au sujet de ses tentatives d'annuler sa défaite électorale.

Le recours déposé par M. Trump, le candidat républicain à la présidence, et plusieurs de ses coaccusés, poursuit ses efforts pour disqualifier la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, à la suite d'allégations selon lesquelles elle aurait reçu un avantage financier inapproprié à la suite d'une idylle avec un procureur spécial chargé de l'affaire.

L'appel pourrait donner à M. Trump une nouvelle occasion de retarder l'affaire, une stratégie juridique essentielle alors qu'il fait face à quatre poursuites pénales simultanées tout en cherchant à revenir à la Maison-Blanche. Jusqu'à présent, M. Trump a réussi à retarder le début de tous les procès.

Le 15 mars, le juge du comté de Fulton, Scott McAfee, a décidé que Mme Willis et son bureau pouvaient continuer à poursuivre l'affaire à condition que son ancien partenaire romantique, Nathan Wade, se retire, ce que ce dernier a accepté de faire. Le juge McAfee a estimé que cette relation n'avait pas créé de conflit d'intérêts nécessitant une récusation, mais il a critiqué les procureurs pour leur "énorme manque de jugement".

M. McAfee devra autoriser M. Trump et ses coaccusés à faire immédiatement appel de la décision et une cour d'appel de l'État devra alors accepter de se saisir de l'affaire. Si la cour d'appel accepte de statuer sur la question, M. Trump pourrait demander à suspendre l'affaire dans son intégralité pendant la durée de l'appel, ce qui prendrait probablement des mois.

Si la cour d'appel n'accepte pas l'affaire maintenant, M. Trump et ses coaccusés pourraient soulever à nouveau la question après un procès.

La demande de récusation a déjà fait dérailler l'affaire d'ingérence électorale depuis janvier, lorsque Michael Roman, coaccusé de M. Trump, a révélé que M. Willis et M. Wade avaient passé des vacances ensemble alors que M. Wade était rémunéré par le gouvernement pour son travail sur l'affaire.

Willis et Wade ont reconnu leur relation, mais ont nié avoir reçu un avantage indu ou avoir entaché l'accusation.

M. Trump et 14 coaccusés ont plaidé non coupable de racket et d'autres chefs d'accusation découlant de ce que les procureurs allèguent être un stratagème visant à renverser la courte défaite de M. Trump en Géorgie lors de l'élection de 2020. Quatre personnes initialement inculpées ont plaidé coupable.

La date du procès n'a pas encore été fixée.