La campagne de Donald Trump a organisé mercredi soir l'un des plus grands événements des caucus présidentiels de l'Iowa en janvier - et le candidat républicain n'était même pas présent.

Des centaines de partisans de l'ancien président se sont entassés dans un centre de convention à Sioux City, bravant des températures glaciales et des averses de neige pour écouter la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, s'exprimer au nom de M. Trump.

De nombreux participants étaient vêtus de la tête aux pieds d'une tenue Trump, tandis que les vendeurs à l'extérieur proposaient des articles tels que des T-shirts Trump, des autocollants ou des porte-clés.

M. Trump, qui devance largement ses rivaux dans la course pour affronter le président démocrate Joe Biden en novembre, doit organiser huit événements en personne avant le caucus du 15 janvier, ce qui est peu par rapport aux autres candidats. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a organisé quatre événements au cours de la seule journée de mercredi.

Au lieu de cela, M. Trump s'appuie sur ses alliés.

Outre Mme Noem, la représentante d'extrême droite Marjorie Taylor Greene et Eric Trump, l'un des fils du président, organiseront des événements dans l'est de l'État jeudi. Ben Carson, l'ancien secrétaire d'État au logement de M. Trump, organisera un événement la semaine prochaine.

La campagne de M. Trump utilise ces événements pour recueillir des informations personnelles qui lui permettent d'effectuer des appels de suivi et d'envoyer des SMS pour rappeler à ses partisans de se présenter le 15 janvier.

M. Trump a choisi d'assister à de nombreuses procédures judiciaires liées à ses affaires et à ses tentatives d'annulation de sa défaite à la présidentielle face à M. Biden. La semaine prochaine, il devrait se présenter à une audience de la cour d'appel fédérale concernant la portée de l'immunité présidentielle dont il bénéficie pendant son mandat.

Si ses électeurs s'inquiètent de son absence à certains événements de sa campagne dans l'Iowa, ils ne le laissent pas paraître. L'événement organisé par Mme Noem était bien plus important que deux événements organisés par M. DeSantis dans l'ouest de l'Iowa mercredi, dont l'un se déroulait juste à côté.

Dwayne Brown, un partisan de Trump portant un tee-shirt avec la photo de l'ancien président, a félicité Mme Noem pour avoir gardé le Dakota du Sud largement ouvert pendant le pire de la pandémie de COVID-19.

"Tout était ouvert, sauf les toilettes sur l'autoroute", a-t-il déclaré.

À la fin de la soirée, une femme âgée s'est installée sur une chaise devant la scène et a brandi une pancarte "Caucus for Trump" tout en dansant sur ABBA. Après le départ de la plupart des participants, une camionnette arborant deux drapeaux de Trump a fait le tour du parking vide.

Voici un autre élément à retenir de la campagne électorale :

HALEY : UN ÉTAT EN "CORRIGERA" UN AUTRE

La candidate républicaine Nikki Haley s'est attiré les foudres de ses rivaux jeudi après avoir déclaré que les électeurs qui choisissent le candidat de leur parti dans le New Hampshire, où les sondages la placent en deuxième position derrière M. Trump, "corrigeront" le vote dans l'Iowa, où elle est confrontée à une concurrence beaucoup plus rude.

"Vous savez comment procéder. Vous savez que c'est l'Iowa qui commence. Vous savez que vous le corrigez", a déclaré Mme Haley à un public du New Hampshire mercredi soir, suscitant des rires et des applaudissements.

Mme Haley, qui a été ambassadrice de l'ONU sous la présidence de M. Trump, et M. DeSantis rivalisent pour devenir l'alternative claire à M. Trump dans une course qui ne compte déjà plus que six candidats.

Après des mois de campagne, les habitants de l'Iowa seront les premiers à choisir leur candidat préféré lors de leurs caucus, suivis par les primaires du New Hampshire le 23 janvier.

M. DeSantis, qui a misé énormément sur un bon résultat dans l'Iowa, a réagi aux commentaires de Mme Haley.

"Je pense qu'il est incroyablement irrespectueux envers les habitants de l'Iowa de dire que leurs votes doivent être, entre guillemets, corrigés. Je pense qu'elle essaie de trouver une excuse pour justifier son échec", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la radio KFAB.