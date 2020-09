Donald Trump hué devant le cercueil de la juge Ginsburg

WASHINGTON, 24 septembre (Reuters) - Donald Trump a été accueilli jeudi par des moqueries et des huées d'une foule venue honorer la mémoire de Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi dernier, alors qu'il venait lui-même lui rendre hommage.

"Virez-le ! ('Vote him out !')", scandait la foule alors que le président américain, accompagné de Melania Trump, se recueillait derrière le cercueil de l'ancienne juge de la Cour suprême des États-Unis, exposé en haut des marches de la plus haute juridiction américaine.

Le décès de Ruth Bader Ginsburg, 87 ans, a marqué un véritable tournant dans l'élection présidentielle américaine.

La bataille engagée entre républicains et démocrates pour la succession de l'ancienne juge, figure de proue du camp progressiste, a chamboulé la campagne.

Donald Trump souhaite en effet procéder à son remplacement le plus rapidement possible, quand Joe Biden estime que la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême devrait être repoussée à l'après-3 novembre. (Jeff Mason et Susan Heavey; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)