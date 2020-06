Donald Trump : le chant du cygne (Mirabaud)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La fête devait être belle à Tulsa et la relance de la campagne de réélection de Donald Trump un succès total après que « près d’un million » de personnes aient réclamé des billets pour assister à un nouveau show du Président américain. C’est cependant le flop qui a dominé puisque seulement 6 200 personnes ont été recensées et des estrades ont été démontées à la hâte, constate John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.Parallèlement à cela le locataire de la Maison Blanche est littéralement distancé dans tous les sondages par Joe Biden. La question cruciale est donc de savoir si c'est le chant du cycle pour le milliardaire américain ou tout simplement une mauvaise passe à moins de 5 mois de l'élection présidentielle.John Plassard indique que la réélection de Donald Trump dépend aujourd'hui d'une multitude de facteurs: l'évolution économique, la gestion de la pandémie de Covid-19, la découverte d'un virus contre le coronavirus, le comportement des agriculteurs devant les urnes, la volonté ou non des Chinois d'acheter des biens américains ou encore une baisse des tensions raciales." Cela commence à faire beaucoup et les probabilités d'avoir un deuxième mandat du président américain deviennent de plus en plus maigres... ", conclut John Plassard.