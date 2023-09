Une cour d'appel fédérale a rejeté mercredi la demande de Donald Trump de suspendre le deuxième procès en diffamation de l'écrivaine E. Jean Carroll, mais a accéléré l'appel de l'ancien président des États-Unis.

M. Trump fait appel de la décision du juge de district Lewis Kaplan, qui a refusé le 29 juin de rejeter l'action en justice de Mme Carroll et qui a rejeté le 7 août certaines de ses défenses et une demande reconventionnelle en diffamation à l'encontre de l'ancienne chroniqueuse du magazine Elle.

La deuxième cour d'appel du circuit américain à Manhattan a combiné les appels et les entendra de manière accélérée, les arguments oraux pouvant être présentés d'ici la fin du mois d'octobre. Un procès est prévu pour le 15 janvier 2024.

Mme Carroll réclame au moins 10 millions de dollars de dommages et intérêts à la suite du démenti de M. Trump, en juin 2019, selon lequel il l'aurait violée dans la cabine d'essayage d'un grand magasin du centre de Manhattan au milieu des années 1990.

Le 6 septembre, M. Kaplan a jugé que le démenti de M. Trump était diffamatoire, ne laissant au jury que la question des dommages-intérêts.

Le 9 mai, un autre jury a accordé à Mme Carroll 5 millions de dollars pour agression sexuelle et diffamation, après que M. Trump a de nouveau nié le viol en octobre dernier.

La prochaine requête de M. Trump devant la cour d'appel doit être déposée le 28 septembre. Ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En cherchant à mettre en suspens la deuxième affaire de M. Carroll, M. Trump a fait valoir que M. Kaplan aurait dû lui permettre d'invoquer l'immunité présidentielle absolue comme moyen de défense.

Il a également invoqué un "immense intérêt public" pour laisser la cour d'appel trancher la question.

Le 18 août, le juge a certifié que l'appel de M. Trump contre son refus de classer l'affaire était "frivole". La cour d'appel pourrait condamner M. Trump à verser des dommages et intérêts et à payer les frais de justice si elle était d'accord.

Dans sa demande reconventionnelle, M. Trump a déclaré que Mme Carroll n'aurait pas dû entacher sa réputation en continuant à dire, après le verdict de mai, qu'il l'avait violée, notamment dans des commentaires sur CNN.

M. Trump conserve une avance dominante dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, bien qu'il fasse l'objet de quatre inculpations pénales au niveau fédéral et au niveau des États, dont deux liées à des tentatives d'annulation de sa défaite aux élections de 2020. Il a plaidé non coupable.

L'affaire est Carroll v. Trump, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, Nos. 23-1045 et 23-1146.