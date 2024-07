Le candidat républicain à la présidence Donald Trump prévoit un rassemblement de campagne samedi dans le Minnesota, alors qu'il tente de reprendre son élan après la semaine mouvementée de la vice-présidente Kamala Harris, qui s'est imposée comme sa nouvelle adversaire démocrate.

L'événement organisé par M. Trump avec son colistier, le sénateur JD Vance, l'amènera dans un État du Midwest qui n'a pas choisi de candidat républicain à la présidence depuis 52 ans. L'ancien président cherche à s'imposer sur un territoire qui est devenu plus amical au cours des derniers mois, avant que le président Joe Biden, 81 ans, ne renonce à sa candidature à la réélection.

Mme Harris, première femme noire et premier Américain d'origine asiatique à occuper le poste de vice-président, a rapidement consolidé le soutien des démocrates après que M. Biden l'a désignée pour lui succéder dimanche, et une poignée de sondages d'opinion montrent qu'elle semble avoir rattrapé une partie du terrain perdu par M. Biden après une performance désastreuse lors du débat.

Cloud, dans le Minnesota, se déroulera dans une salle de hockey de 8 000 places, conformément à la recommandation des services secrets américains qui lui ont recommandé d'éviter les grands événements en plein air à la suite de la tentative d'assassinat dont il a été victime lors d'un rassemblement en Pennsylvanie il y a deux semaines.

Aucun candidat républicain à la présidence n'a remporté le Minnesota depuis Richard Nixon en 1972.

Mme Harris, 59 ans, participera à une collecte de fonds privée samedi, après une série de visites de campagne cette semaine au cours desquelles elle a exposé les thèmes qui animeront sa campagne. Elle a cherché à opposer son expérience de procureur au passé de criminel condamné de M. Trump et a affirmé que sa campagne était tournée vers l'avenir, alors que celle de M. Trump voulait ramener le pays dans le passé.

L'ascension de Mme Biden au sommet de l'affiche a redynamisé une campagne qui s'était fortement essoufflée, les démocrates doutant des chances de M. Biden de vaincre M. Trump, 78 ans, ou de sa capacité à continuer à gouverner s'il réussissait à s'imposer. Elle a recueilli plus de 100 millions de dollars dans les 36 heures qui ont suivi le départ de M. Biden, selon sa campagne.

M. Trump et M. Vance, 39 ans, ont tenté d'associer Mme Harris à l'incapacité de l'administration Biden à juguler l'inflation et à endiguer l'afflux de migrants à la frontière sud avec le Mexique. Les républicains ont également dépeint Mme Harris comme étant plus libérale et plus extrémiste que M. Biden.

Plus tôt dans la journée de samedi, M. Trump devrait s'exprimer lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, dans le cadre d'un effort plus large des Républicains pour courtiser les détenteurs de crypto-monnaies avant l'élection du 5 novembre. Le parti a promis une réglementation plus légère pour les crypto-monnaies, tandis que M. Trump a récemment dénoncé les tentatives des démocrates de réglementer le secteur.

L'ancien président a indiqué qu'il souhaitait que les entreprises américaines développent l'exploitation minière du bitcoin, même s'il a qualifié le bitcoin d'"escroquerie" en 2021.

"Il ne s'agit pas tant d'un changement au sein du parti républicain que d'une révolution", a déclaré cette semaine à Reuters le sénateur républicain Bill Hagerty, du Tennessee, lors de la conférence.

M. Trump organisera une collecte de fonds à Nashville avant de s'exprimer lors de la conférence, avec des billets allant de 60 000 à plus de 800 000 dollars par personne. Les donateurs peuvent également contribuer par le biais de la monnaie numérique, selon une invitation à l'événement.