Bourse de Paris : Donald Trump par-ci, Donald Trump par-là

Donald Trump et Emmanuel Macron, Donald Trump et l'Impeachment, Donald Trump et la Chine. Le Président américain est toujours au centre du jeu économique, géopolitique et même judiciaire. Quand il faut écrire tous les matins un point de marché boursier, c'est du pain béni pour éviter l'angoisse de la page blanche. Au risque d'être répétitif.

Trump était donc sur tous les fronts, une fois de plus hier. En bourse, c'est surtout l'aspect commercial qui intéresse les investisseurs. De ce point de vue, le dirigeant américain a rebattu les cartes en affirmant ne pas avoir de date-butoir pour la conclusion d'un accord avec Pékin. "Par certains aspects, je pense qu'il est mieux d'attendre jusqu'à l'issue de l'élection", a-t-il même affirmé. Difficile de parler de surprise totale tant les voltes-faces ont été nombreuses dans ce dossier. En attendant, se pose la question des nouvelles surtaxes qui doivent être imposées le 15 décembre par Washington : on voit mal comment Pékin pourrait y échapper. Sauf énième rebondissement, bien sûr.

En parallèle, le Président américain a pris connaissance du rapport publié par la Chambre des représentants, qui préconise le lancement d'une procédure d'Impeachment (destitution) pour abus de pouvoir avec la sollicitation d'une puissance étrangère, l'Ukraine, pour influencer l'élection présidentielle de 2020. En outre, de sévères charges sont lancées contre Donald Trump concernant la sécurité nationale et les obstructions à l'enquête. L'intéressé accuse toujours les Démocrates de chasse aux sorcières. A ce stade, l'issue de la procédure est plus qu'incertain car une part importante de la population américaine ne voit pas d'un bon œil ce projet de destitution, si bien que le Sénat - Républicain – n'a que peu de raisons de lâcher le locataire de la Maison Blanche.

Les indicateurs avancés tendent vers un rebond ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Les indices PMI des services (données finales) sont à l'honneur tout au long de la matinée en Europe puis à 15h45 aux Etats-Unis. Les autres grands indicateurs attendus aux Etats-Unis sont l'indice ADP sur l'emploi (14h15), l'ISM des services (16h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30). Ce matin, l'Australie a annoncé que la croissance de son PIB au troisième trimestre a atteint 0,4% (consensus 0,5%).

Stabilisation à 10,76 USD pour la paire euro /dollar, tandis que la baisse des marchés profité à l'or (1479 USD). Le pétrole est en légère progression à 61,28 USD pour le Brent et à 56,50 USD pour le WTI. L'obligation d'État américaine à 10 ans offre un rendement de 1,728%. Le Bitcoin est, encore, baissier à 7171 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours ramené de 146 à 144 EUR.

Akzo Nobel : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 105 EUR.

Arkema : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 110 EUR.

Atlantia : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 25 EUR.

Boliden : RBC démarre le suivi à surperformance en visant 305 SEK.

ENI : MainFirst démarre le suivi à surperformance en visant 17 EUR.

EQT : SEB Equities passe d'acheter à conserver en visant 140 SEK.

Royal Dutch Shell : MainFirst démarre le suivi à surperformance en visant 2644 GBp.

Total : MainFirst démarre le suivi à surperformance en visant 61 EUR.

Ubisoft : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 80 EUR.

L’actualité des sociétés

Orange tient aujourd'hui une conférence investisseurs très attendue, qui lui permet de détailler ses objectifs pour la période allant de 2021 à 2023. Le groupe a aussi annoncé qu'il va monétiser ses infrastructures avec une première opération de cession de tours télécoms à Cellnex en Espagne pour 260 M€ (1500 pylônes) et cherche des partenaires pour déployer la fibre. Il prévoit 1 Md€ d'économies en année pleine à l'horizon 2023. Elior a annoncé ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 septembre et fait part de ses objectifs de moyen terme. Engie, au cœur de l'actualité hier sur des interrogations sur l'avenir d'Isabelle Kocher aux commandes, a manifesté son intention de racheter les 10% du réseau de gazoducs TAG toujours détenus par Petrobras. Bonne nouvelle pour Airbus : United Airlines a commandé 50 Airbus A321XLR pour remplacer ses B757 transatlantiques vieillissants. Air France (groupe Air France-KLM) va annuler environ 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier à cause de la grève, jeudi. Safran inaugure un centre de formation à la maintenance du M88 sur la base aérienne d'Istres. Scor lance une quatrième opération de capital contingent. April cède April International Voyages. Une ligne de production à l'arrêt chez SergeFerrari à cause d'un sinistre. Guerbet obtient l'enregistrement du Vectorio en Inde. Inventiva reçoit 3,5 M€ de paiement d'étape d'AbbVie. GTT signe avec Wison un contrat de licence et d'assistance technique pour la construction de cuves à membranes. Boostheat boucle sa 200è commande, légèrement en avance sur ses objectifs. Egide accueille un nouveau directeur financier et boucle sa réorganisation. Metabolic Explorer sécurise les ventes et la rentabilité de sa filiale Noovista en 2021 en signant un partenariat stratégique avec DSM. Umanis rachète ebiznext. Xilam revendique 15 millions d'abonnés sur Youtube. Paluel-Marmont Capital (Lebon) prend le contrôle de Quadrilatère. Manutan, Wavestone et Medincell ont publié leurs comptes.

Une page se tourne, puisque Sundar Pichai, directeur général de Google, va aussi diriger la maison-mère Alphabet après que les cofondateurs Larry Page et Sergey Brin eurent décidé de prendre du recul. Qualcomm écope d'une amende record en Corée du Sud, 873 M$ pour pratiques commerciales inéquitables. La console Switch de Nintendo vendue en Chine à partir du 10 décembre à 2 099 CNY (298 USD) chez Tencent. Alibaba lève 1,68 Mds$ additionnels avec l'option de sur allocation de son introduction à la bourse de Hong Kong. Salesforce en pertes après avoir digéré la plus grosse acquisition de son histoire. De nouveaux tests menés par Johnson & Johnson conclut à l'absence d'amiante dans son talc pour bébé. Bruxelles a validé sous conditions le rachat par Varta d'activités cédées par Energizer après l'acquisition de Spectrum Brands. Kuros lève 12,5 MCHF. Roche Holding obtient le feu vert de la FDA pour une extension d'indication de Tecentriq.