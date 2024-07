Le républicain Donald Trump a prétendu à tort avoir écarté le président démocrate Joe Biden de la course à la Maison Blanche et a dénigré la vice-présidente Kamala Harris dans une vidéo publiée par le Daily Beast, ce qui a suscité une vive réprimande de la part de la campagne de M. Biden.

L'ancien président Trump a été filmé sur l'un de ses terrains de golf en train de se féliciter de son débat contre M. Biden, dont la performance chancelante, il y a une semaine, a suscité des appels de la part de ses collègues démocrates pour qu'il se retire.

"Il quitte la course [...]. Je l'ai fait sortir", déclare M. Trump dans cette vidéo, publiée mercredi en fin de journée. Il dénigre ensuite Mme Harris, qui, selon certaines sources, prendrait probablement la relève de M. Biden en tant que candidate démocrate à la présidence s'il se retirait, en disant : "Elle est si mauvaise, elle est si pathétique, elle est juste si mauvaise, putain".

M. Biden, âgé de 81 ans, a annoncé mercredi qu'il restait candidat. Sa campagne a répliqué à M. Trump, 78 ans, dans un communiqué.

"Non, Donald. Ce qui est mauvais, c'est de supprimer les droits des femmes ; ce qui est mauvais, c'est de perdre une élection et d'encourager une foule violente à attaquer le Capitole ; ce qui est mauvais, c'est d'agresser les femmes ; ce qui est mauvais, c'est de ne pas payer ses impôts", a déclaré la porte-parole Sarafina Chitika.

La campagne de M. Trump a maintenu ses propos, le co-directeur de campagne Chris LaCivita ayant répondu sur X : "Rien dans cette vidéo n'est incorrect".

Reuters a vérifié que la vidéo se trouvait bien au Trump National Golf Club à Bedminster, dans le New Jersey. La voiturette de golf que l'on voit conduire par M. Trump porte le numéro un et le sceau présidentiel ; on l'a déjà vu conduire la même voiturette dans une vidéo du parcours.

