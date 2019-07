Donald Trump s'en prend encore à des élues démocrates

(Nouvelles déclarations de Trump)

WASHINGTON, 15 juillet (Reuters) - Donald Trump a renouvelé lundi ses attaques contre des élues démocrates au Congrès, estimant que ces femmes, membres selon lui de la "gauche radicale", devaient demander pardon au pays ainsi qu'à Israël.

"Si vous détestez notre pays, si vous n'êtes pas content d'y vivre, vous pouvez partir", a-t-il ajouté sur Twitter, disant en outre n'attacher aucune importance aux accusations selon lesquels ses propos seraient "racistes".

Dimanche, le président américain s'en était déjà pris sur Twitter à ces parlementaires et leur avait demandé de "retourner" d'où elles viennent, des déclarations que les démocrates ont jugées "racistes" et "xénophobes".

Dans ses tweets, il ne citait pas de noms mais disait viser les "élues 'progressistes' démocrates du Congrès". Il faisait apparemment référence à Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib, qui sont membres de la Chambre des représentants.

"Pourquoi ne retournent-elles pas dans ces endroits en totale désintégration et infestés par la criminalité d'où elles viennent pour contribuer à y arranger les choses ?", a demandé Donald Trump. "Qu'elles reviennent ensuite et qu'elles nous montrent comment il faut faire."

Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib sont toutes nées aux Etats-Unis. Ilhan Omar, une réfugiée somalienne, est installée aux Etats-Unis depuis plus de vingt ans.

Lundi, le président américain est revenu à la charge, demandant que les élues de la "gauche radicale" au Congrès lui demandent pardon, ainsi qu'aux Etats-Unis et à Israël, pour les "choses terribles qu'elles ont dites".

"Tant de gens sont en colère contre elles et contre leurs propos horribles et répugnants", a-t-il ajouté.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et d'autres dirigeants du parti sont venus à la rescousse des élues attaquées, accusant Trump de favoriser par ses déclarations le nationalisme blanc.

Les sénatrices démocrates Kamala Harris et Kirsten Gillibrand ont condamné les tweets "racistes" du président. (Richard Cowan, Mohammad Zhargam et Roberta Rampton; Guy Kerivel et Nicolas Delame pour le service français)