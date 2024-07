L'ancien président des États-Unis et actuel candidat républicain à la présidence, Donald Trump, prendra la parole lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, dans le Tennessee, le 27 juillet, ont annoncé mercredi les organisateurs de la conférence.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

M. Trump, qui se présente contre le président démocrate Joe Biden aux élections américaines de novembre, s'est présenté lors d'une collecte de fonds à San Francisco en juin comme un champion des crypto-monnaies et a critiqué les tentatives des démocrates de réglementer le secteur.

Le secteur des crypto-monnaies tente de plus en plus d'influencer les responsables politiques américains dans le contexte d'une surveillance accrue de la part des régulateurs à la suite des faillites de grandes sociétés de crypto-monnaies en 2022, qui ont effrayé les investisseurs et révélé des fraudes et des fautes, et qui ont laissé des millions d'investisseurs sur le carreau.

CITATIONS CLÉS

"Trump a annoncé son soutien à l'industrie américaine du bitcoin en mai 2024, plaidant pour la liberté financière et la croissance de l'industrie américaine du bitcoin sur la scène mondiale", ont déclaré les organisateurs sur le site Web de la conférence, décrivant Trump comme la principale tête d'affiche de l'événement.

M. Trump a également indiqué récemment qu'il souhaitait que les entreprises américaines se lancent davantage dans l'extraction de bitcoins.

"Nous voulons que tous les bitcoins restants soient fabriqués aux États-Unis", a déclaré M. Trump sur sa plateforme Truth Social en juin.

CONTEXTE

Des dirigeants de la bourse cryptographique Coinbase, les jumeaux investisseurs Tyler et Cameron Winklevoss et d'autres leaders de la cryptographie étaient présents lors de la collecte de fonds technologique organisée en juin à San Francisco, au cours de laquelle M. Trump a recueilli 12 millions de dollars.

La Maison Blanche, sous la houlette du démocrate Biden, a déclaré qu'elle souhaitait travailler avec le Congrès pour élaborer un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. (Reportage de Kanishka Singh à Washington ; Rédaction de Tom Hogue)