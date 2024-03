Donald Trump s'est félicité lundi de l'annulation par la Cour suprême des États-Unis de sa disqualification du scrutin du Colorado, mais il a rapidement tourné son attention vers une autre affaire importante devant les juges en faisant publiquement pression pour obtenir l'immunité présidentielle contre les poursuites.

"J'ai beaucoup de respect pour la Cour suprême. Je tiens à la remercier pour son travail rapide, diligent et brillant", a déclaré l'ancien président en Floride, après que les juges eurent statué en sa faveur en interdisant aux États de disqualifier des candidats à des fonctions fédérales sur la base d'une disposition constitutionnelle relative à l'insurrection.

"Et pendant que nous sommes sur le sujet, une autre question qui sera abordée très bientôt sera celle de l'immunité pour un président", a ajouté M. Trump.

En avril, la Cour suprême doit examiner l'appel interjeté par M. Trump contre la décision d'une juridiction inférieure rejetant sa demande d'immunité dans le cadre d'une affaire pénale engagée par le conseiller spécial Jack Smith et portant sur les actions de M. Trump visant à inverser la victoire du président Joe Biden sur lui lors des élections de 2020.

M. Trump, qui est le premier ancien président américain à faire l'objet de poursuites pénales, est le favori de l'investiture républicaine pour affronter M. Biden, un démocrate, lors de l'élection américaine du 5 novembre.

La décision de la Cour de ne pas programmer ses plaidoiries avant la semaine du 22 avril réduit les chances qu'un procès dans l'affaire intentée par M. Smith puisse se terminer avant l'élection. Le procès devait auparavant commencer cette semaine.

M. Trump a déclaré aux journalistes dans sa propriété de Mar-a-lago qu'un ancien président ne devrait pas avoir à faire face à quatre inculpations pénales et à des poursuites civiles, comme c'est le cas dans des affaires qu'il a qualifiées de politiquement motivées.

"Les présidents doivent bénéficier d'une immunité totale. Ils doivent être autorisés à faire leur travail", a ajouté M. Trump.

M. Trump a cherché à présenter son argument en faveur de l'immunité comme une défense de la présidence, et non de lui-même. Il a mentionné des opérations qu'il a ordonnées pendant sa présidence de 2017 à 2021 et qui ont tué des militants islamistes qu'il a qualifiés de "terroristes de premier plan".

"Et ce sont des décisions importantes. Je ne veux pas être poursuivi pour cela", a déclaré Donald Trump.

"Lorsque vous prenez une décision, vous ne voulez pas que votre parti ou vos opposants - ou même quelqu'un qui pense simplement que vous avez tort - intentent une action pénale contre vous ou tout autre type de procès lorsque vous quittez vos fonctions", a ajouté M. Trump.

Ce n'est pas la première fois que M. Trump tente de plaider publiquement en faveur de l'immunité présidentielle, mais le moment choisi pour faire ses remarques lundi semblait viser directement les neuf juges de la Cour suprême.

Le 1er décembre, la juge de district Tanya Chutkan s'est prononcée contre la demande d'immunité de M. Trump.

"Quelles que soient les immunités dont peut bénéficier un président en exercice, les États-Unis n'ont qu'un seul chef de l'exécutif à la fois, et cette position ne confère pas un laissez-passer à vie pour sortir de prison", a écrit Mme Chutkan.

Le 6 février, la cour d'appel du district de Columbia a confirmé la décision de M. Chutkan, rejetant la demande de M. Trump de "pouvoir commettre des crimes sans limites qui neutraliseraient le contrôle le plus fondamental du pouvoir exécutif, à savoir la reconnaissance et la mise en œuvre des résultats des élections".

Parmi les quatre affaires pénales contre M. Trump, deux concernent ses efforts pour inverser les résultats de l'élection de 2020, une concerne sa gestion de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions et une autre porte sur le versement d'une somme d'argent occulte à la star du porno Stormy Daniels avant l'élection de 2016.

Lors de ses commentaires en Floride, M. Trump s'en est pris aux procureurs et aux juges dans ses diverses affaires pénales et civiles.

"C'est très injuste pour moi", a-t-il déclaré.