Jusqu'à présent, Donald Trump s'est contenté de regarder la vice-présidente Kamala Harris galvaniser et redynamiser les démocrates en devenant leur candidate probable à la présidence. Mercredi, M. Trump revient à la charge.

M. Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle, tiendra son premier meeting de campagne depuis que Mme Harris s'est imposée comme son adversaire démocrate quasi-certain pour les élections de 2024. L'ancien président participera à un événement à Charlotte, en Caroline du Nord, un État qui sera un champ de bataille important lors de l'élection du 5 novembre.

La campagne de M. Trump a insisté sur le fait qu'elle était préparée à la candidature de Mme Harris, arguant qu'elle représentait le président Joe Biden en ce qui concerne les politiques économiques et d'immigration qui ont contribué à la baisse de popularité de M. Trump auprès des électeurs.

Un sondage Reuters-Ipsos publié mardi a montré que la course nouvellement remaniée était dans une impasse statistique.

Ce sondage, réalisé dans les deux jours qui ont suivi la décision de M. Biden de renoncer à sa réélection, montre que M. Harris a deux points de pourcentage d'avance sur M. Trump, 44 % contre 42 %. D'autres sondages nationaux récents ont donné un avantage à M. Trump.

M. Biden, qui est revenu à Washington après s'être isolé chez lui dans le Delaware avec le COVID, s'adressera à la nation depuis le Bureau ovale mercredi soir pour expliquer les raisons pour lesquelles il s'est retiré de la course dimanche, après une intense pression de la part de son parti.

Une personne au fait du dossier a déclaré que le discours définissant l'héritage de Joe Biden était encore en cours d'élaboration mardi soir, lorsque Joe Biden est revenu à la Maison-Blanche après sa convalescence à Rehoboth Beach, dans le Delaware, où il a mis fin à sa candidature à la réélection par le biais d'une lettre publiée sur les réseaux sociaux.

Mardi, M. Trump a pris l'initiative inhabituelle de s'adresser aux journalistes lors d'une conférence téléphonique pour souligner la ligne d'attaque de sa campagne sur la frontière, en déclarant que M. Harris était en partie responsable d'un flux record de migrants.

M. Biden a chargé Mme Harris de collaborer avec les pays d'Amérique centrale afin d'endiguer la vague migratoire, mais elle n'a pas été chargée de la sécurité des frontières.

C'est une personne de gauche radicale, et ce pays ne veut pas qu'une personne de gauche radicale le détruise, a déclaré M. Trump lors de l'appel. Elle veut des frontières ouvertes. Elle veut des choses que personne ne veut.

Mme Harris n'a pas demandé la suppression des contrôles aux frontières.

HARRIS S'ADRESSE À UNE SORORITÉ NOIRE

Mercredi, Mme Harris se rendra à Indianapolis pour prendre la parole lors d'un événement organisé par la sororité Zeta Phi Beta, qui a été fondée à l'université Howard, l'établissement d'enseignement supérieur historiquement noir que Mme Harris a fréquenté. Elle espère tirer parti du réseau multigénérationnel de femmes noires que constituent les sororités afin d'obtenir une forte participation électorale pour les démocrates en novembre.

Mme Harris a tenu son premier meeting énergique en tant que candidate probable mardi à Milwaukee, dans le Wisconsin, qui a accueilli la Convention nationale républicaine la semaine dernière. Elle a attaqué M. Trump en affirmant qu'il ferait "reculer" le pays.

"Nous voulons vivre dans un pays de liberté, de compassion et d'État de droit, ou dans un pays de chaos, de peur et de haine", a-t-elle demandé à la foule.

Mme Harris a énuméré une liste de priorités libérales, affirmant que si elle était élue, elle agirait pour élargir l'accès à l'avortement, faciliter l'adhésion des travailleurs aux syndicats et lutter contre la violence des armes à feu, ce qui contraste fortement avec M. Trump.

Les démocrates désigneront officiellement leur nouvelle équipe lors de la convention qui se tiendra à Chicago le mois prochain, à l'issue d'un vote virtuel qui aura lieu le 7 août. Roy Cooper, le gouverneur démocrate de Caroline du Nord, est considéré comme faisant partie de la liste restreinte des colistiers de Mme Harris.

Mme Harris et sa campagne ont travaillé à un rythme effréné pour consolider le soutien des démocrates au Congrès et des délégués à travers le pays. Des candidats qui auraient pu être des rivaux potentiels pour l'investiture sont rentrés dans le rang et l'ont soutenue.

M. Trump, qui sort d'une semaine triomphale au cours de laquelle son parti s'est uni autour de sa candidature à la présidence après l'échec d'une tentative d'assassinat il y a deux week-ends, a dû constater que le départ soudain de M. Biden de la course a radicalement changé la donne et a suscité un regain d'attention pour Mme Harris, à ses dépens.

La campagne de Mme Harris a déclaré avoir recueilli plus de 100 millions de dollars depuis dimanche. (Reportage de James Oliphant et Trevor Hunnicutt ; Rédaction de Mary Milliken et Cynthia Osterman)