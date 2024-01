Donald Trump a déclaré samedi qu'il se sentait "plus vif aujourd'hui qu'il y a 20 ans", réagissant aux récentes attaques sur son âge et aux gaffes verbales de sa rivale républicaine Nikki Haley.

M. Trump a également déclaré que les candidats à la présidence devraient passer un test cognitif, apparemment en réponse à un défi lancé par Mme Haley, qui a préconisé la même politique, citant l'âge de M. Trump, 77 ans, et celui du président démocrate Joe Biden, 81 ans.

M. Trump s'exprimait lors d'un rassemblement dans le Nevada, avant le prochain vote dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, un caucus dans cet État le 8 février. Ces derniers jours, Mme Haley a accusé l'ancien président républicain, M. Trump, d'être confus et a mis en doute sa capacité à devenir président à son âge.

M. Trump a récemment commis quelques dérapages verbaux. Lors d'un discours prononcé le 19 janvier, il a confondu Mme Haley avec l'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Il a également laissé entendre que l'ancien président démocrate Barack Obama était encore en fonction.

M. Trump est presque assuré d'obtenir la totalité des 26 délégués du Nevada, car Mme Haley ne participe pas au caucus. Il a attaqué à la fois Mme Haley et M. Biden, tentant d'écarter Mme Haley de la course à l'investiture républicaine tout en marquant des points en vue d'une probable revanche sur M. Biden lors des élections générales de novembre.

Les victoires consécutives de M. Trump dans l'Iowa et le New Hampshire lui ont pratiquement assuré l'investiture de son parti pour la Maison-Blanche. Mais il est furieux que Mme Haley, sa dernière rivale républicaine, ait refusé de se retirer.

M. Trump et ses alliés ont entamé une campagne visant à forcer Mme Haley à se retirer de la course avant le prochain vote important des primaires, qui aura lieu dans son État d'origine, la Caroline du Sud, le 24 février. M. Trump a menacé de bannir de son orbite politique tout donateur qui continuerait à financer Mme Haley.

Mme Haley s'est engagée à poursuivre sa campagne en Caroline du Sud et au-delà.

Dans son discours du Nevada, M. Trump a répété un surnom dégradant pour Mme Haley, la qualifiant de "cervelle d'oiseau". Il a également accusé Mme Haley - une républicaine conservatrice - d'être "presque une démocrate radicale de gauche".

M. Trump a déclaré : "Il est temps d'en finir avec cette affaire : "Il est temps d'en finir", en référence à son combat pour l'investiture. Il devance Mme Haley dans les sondages d'opinion en Caroline du Sud et celle-ci n'a pas de voie toute tracée vers l'investiture.

Après la victoire de Donald Trump dans les primaires du New Hampshire le 23 janvier, la campagne de Joe Biden a publié une déclaration : "Il est désormais clair que Donald Trump sera le candidat républicain".

Détournant son attention de M. Biden, M. Trump a axé une grande partie de son discours sur la frontière méridionale.

Depuis l'entrée en fonction de M. Biden en 2021, un nombre record de migrants ont été pris en flagrant délit de franchissement illégal de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et les sondages d'opinion montrent que l'immigration et la frontière sont des questions prioritaires pour les élections générales de cette année.

M. Trump a qualifié le passage illégal de "catastrophe", d'"invasion" et la frontière méridionale de "plaie ouverte".

Ces derniers jours, M. Biden et ses assistants de campagne ont intensifié leurs attaques contre M. Trump, le qualifiant de menace pour la démocratie américaine et le liant à la décision de la Cour suprême des États-Unis de 2022 de mettre fin au droit fédéral à l'avortement, une question qui a été accusée de nuire aux Républicains lors des élections de mi-mandat de 2022.