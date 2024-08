Le candidat républicain Donald Trump a déclaré jeudi que les présidents américains devraient avoir leur mot à dire sur les décisions prises par la Réserve fédérale, l'indication la plus explicite à ce jour de son intérêt à empiéter sur l'indépendance de la banque centrale s'il reprenait la Maison Blanche.

"Je pense que le président devrait au moins avoir son mot à dire", a déclaré l'ancien président aux journalistes dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. "Je pense que dans mon cas, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de succès, et je pense que j'ai un meilleur instinct que dans beaucoup de cas, les gens qui seraient à la Réserve fédérale ou le président.

Des alliés de M. Trump ont rédigé des propositions visant à éroder l'indépendance de la Fed en cas de victoire, a rapporté le Wall Street Journal en avril. À l'époque, la campagne de M. Trump s'est distanciée de ce rapport.

Mais les remarques qu'il a formulées jeudi indiquent qu'il est tout à fait d'accord avec l'un des principaux axes de ces propositions : S'il devient président, M. Trump devrait être consulté sur les décisions relatives aux taux d'intérêt et les propositions de réglementation bancaire de la Fed devraient être soumises à l'examen de la Maison Blanche.

Le président de la Fed et les six autres membres de son conseil d'administration sont nommés par le président, sous réserve de confirmation par le Sénat. Mais la Fed jouit d'une grande indépendance opérationnelle pour prendre des décisions politiques qui exercent une influence considérable sur l'orientation de la plus grande économie du monde et des marchés d'actifs mondiaux.

La capacité de la Fed à définir seule sa politique monétaire, sans contrôle politique, est l'un des piliers sur lesquels repose la stature du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Ce statut est à son tour essentiel pour permettre au gouvernement américain d'emprunter presque sans contrôle sur les marchés obligataires mondiaux à des taux d'intérêt relativement bas, en dépit d'une dette de 35 000 milliards de dollars, surnommée le "privilège exorbitant".

IL L'A COMBATTU TRÈS DUREMENT

Le prochain président - Trump ou la candidate démocrate Kamala Harris - aura la possibilité de choisir le prochain président de la Fed au cours des deux premières années de son mandat.

L'un des moyens d'empiéter sur l'indépendance de la Fed consisterait à choisir - et à faire confirmer - un candidat prêt à se plier aux souhaits de M. Trump d'exercer une influence sur la banque centrale.

Les économistes craignent que cela n'entraîne le même type d'erreurs politiques qu'au début des années 1970, lorsque le président de la Fed, Arthur Burns, a subi des pressions de la part du président Richard Nixon - qui l'avait nommé - pour maintenir une politique monétaire expansionniste avant les élections de 1972, malgré les preuves de l'apparition de pressions inflationnistes.

En 1974, l'inflation dépassait les 12 % et allait rester un problème persistant pendant la décennie suivante, jusqu'à ce qu'elle soit maîtrisée par le président de la Fed, Paul Volcker, au moyen d'augmentations massives des taux d'intérêt qui ont provoqué deux récessions au début des années 1980.

Le mandat de l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, expire en 2026, tandis que son siège au conseil de la Fed expire en 2028.

Powell a d'abord été nommé au conseil de la Fed par l'ancien président Barack Obama, mais c'est Trump qui l'a choisi pour diriger la banque centrale, un poste que Powell a assumé au début de 2018.

M. Trump s'est retourné contre lui peu après, s'insurgeant contre les hausses de taux d'intérêt décidées par la Fed au cours de la première année d'activité de M. Powell.

"J'avais l'habitude de me disputer avec lui, je me suis disputé avec lui plusieurs fois très fortement", a déclaré Trump dans ses remarques jeudi. "Je l'ai combattu très durement.

En effet, M. Trump est allé jusqu'à envisager de renvoyer le directeur de la Fed, bien que Mick Mulvaney - un ancien chef de cabinet du président - ait déclaré par la suite que M. Trump était parvenu à la conclusion qu'il n'avait probablement pas le pouvoir de le faire.

Cela n'a pas empêché M. Trump de continuer à menacer M. Powell tout au long de sa présidence, une pratique à laquelle le président Joe Biden, successeur de M. Trump, s'est abstenu pendant son mandat.

Dans une interview accordée à Bloomberg et publiée le mois dernier, M. Trump a déclaré qu'il n'essaierait pas d'évincer M. Powell s'il devenait président. (Reportage de Gram Slattery et Dan Burns ; Rédaction de Ross Colvin et Jamie Freed)