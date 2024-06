Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré mardi qu'il souhaitait que tous les bitcoins restants soient fabriqués aux États-Unis.

L'industrie de la cryptographie tente de plus en plus d'influencer les politiciens américains alors qu'elle fait face à une surveillance accrue de la part des régulateurs, en particulier depuis que les faillites de grandes entreprises de cryptographie en 2022 ont effrayé les investisseurs, révélé des fraudes et des fautes, et laissé des millions d'investisseurs sur le carreau. (Reportage de Gursimran Kaur à Bengaluru ; Rédaction de Kim Coghill)