Donald Trump tiendra samedi son premier meeting de campagne depuis qu'il a échappé de justesse à une tentative d'assassinat il y a une semaine. Il revient tout juste de sa convention d'investiture où sa prise de contrôle du Parti républicain a été cimentée.

M. Trump se rendra à Grand Rapids, dans l'État du Michigan, où la bataille fait rage, en compagnie de son nouveau vice-président, le sénateur américain de l'Ohio J.D. Vance. Il s'agira de leur premier événement de campagne ensemble en tant que ticket présidentiel républicain officiel.

Lors de la convention d'investiture de M. Trump, qui s'est tenue à Milwaukee cette semaine, les responsables du parti républicain ont déclaré que le fait d'avoir frôlé la mort samedi dernier l'avait changé et que, lors de son discours d'acceptation, jeudi soir, il appellerait à l'unité nationale.

Si M. Trump a commencé son discours par un appel à l'unité et à la guérison nationale, une grande partie de son discours a consisté en une liste bien connue de griefs et d'attaques contre ses adversaires.

On ne sait pas exactement quel type de discours Trump prononcera samedi, mais ses partisans inconditionnels se pressent généralement à de tels événements pour entendre la rhétorique incendiaire plus traditionnelle de Trump.

M. Trump et M. Vance monteront sur scène à Grand Rapids avec le parti républicain unifié derrière eux après la convention d'investiture de cette semaine. En revanche, les démocrates sont dans la tourmente et il n'est plus certain que le président Joe Biden sera le candidat démocrate qui affrontera M. Trump lors de l'élection du 5 novembre.

M. Biden est de plus en plus sollicité par de nombreux élus de son propre parti pour se retirer de la course à la Maison-Blanche et mettre un terme à sa tentative de réélection, après sa piètre performance lors du débat contre M. Trump le mois dernier.

Biden est à la traîne dans les sondages d'opinion et est en retard dans tous les swing states face à Trump. De nombreux démocrates craignent qu'il n'ait pratiquement aucun chemin vers la victoire et que le parti ait besoin d'un nouveau candidat à la présidence pour affronter Trump.

Le rassemblement de Grand Rapids se déroulera dans une salle couverte, contrairement à celui de Butler, en Pennsylvanie, qui s'est déroulé en plein air le week-end dernier. Lors de ce rassemblement, le tireur avait réussi à escalader le toit d'un bâtiment situé en dehors du périmètre des services secrets avant d'ouvrir le feu sur M. Trump, lui coupant l'oreille, tuant un participant au rassemblement et en blessant plusieurs autres.

Les services secrets américains, chargés de la protection de M. Trump, n'ont pas souhaité faire de commentaires sur la sécurité de l'événement de Grand Rapids. Une enquête est en cours sur les défaillances de la sécurité lors du rassemblement de Butler.

"Les services secrets ne discutent pas des moyens et des méthodes utilisés dans le cadre de leurs opérations de protection", a déclaré l'agence dans un communiqué.

M. Trump a raconté en détail comment il avait frôlé la mort dans le discours qu'il a prononcé lors de la convention jeudi, déclarant à l'assistance qu'il ne s'adressait à elle que "par la grâce de Dieu tout-puissant".