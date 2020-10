Donald Trump, toujours hospitalisé, affirme se sentir "beaucoup mieux"

WASHINGTON, 4 octobre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi dans une vidéo filmée depuis sa chambre d'hôpital se sentir "beaucoup mieux" et espérer être "bientôt de retour".

Dans la vidéo de quatre minutes publiée sur Twitter, Donald Trump, l'air fatigué et portant une veste et une chemise à col ouvert, dit qu'il ne se "sentait pas si bien" en arrivant à l'hôpital militaire Walter Reed et que les prochains jours seraient décisifs dans son combat contre le coronavirus.

"Je suppose que le vrai test sera lors des prochains jours, nous verrons donc comment ils se passent", a déclaré Donald Trump assis à une table devant un drapeau américain.

Cette annonce intervient quelques heures après que des représentants officiels de la Maison blanche ont fait des déclarations contradictoires quant à l'état de santé du président américain. (Steve Holland, Alexandra Alper, Susan Cornwell, Idrees Ali, Deena Beasley, Andy Sullivan, Diane Bartz, Jeff Mason, Trevor Hunicutt, Joseph Ax et Richard Cowan; version française Camille Raynaud)