Bourse de Paris : Donald ressort sa carotte et son bâton

Les marchés financiers baignent toujours dans une douce euphorie au cœur de l'automne, malgré les copieux gains déjà accumulés en 2019. Voilà qui contraste avec une fin d'année 2018 beaucoup plus compliquée, même si la menace est inchangée : les Etats-Unis et la Chine n'ont toujours pas réglé leur bras de fer commercial.

Dans une allocution prononcée hier depuis le Club Economique de New York hier – un cercle de réflexion prestigieux plus que centenaire – Donald Trump a affirmé qu'un accord préliminaire (dit "de phase 1") est "proche" avec la Chine, tout en ajoutant que les Etats-Unis étaient prêts à adopter davantage de sanctions en cas d'échec des pourparlers. Une rhétorique de la carotte et du bâton assez proche de celle de l'année précédente, à la différence près que la Maison Blanche est prête à avancer par étapes, ce qui était encore impensable à l'automne 2018. Dans son discours, Donald Trump a aussi égratigné l'Europe, en estimant que certaines barrières commerciales érigées par l'UE sont "par bien des manières, pires que la Chine".

Le marché continue à penser qu'un compromis basique sera trouvé sur les questions commerciales, sans quoi le locataire de la Maison Blanche éprouvera plus de difficultés à se faire élire. L'intéressé n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler hier que les gains accumulés à Wall Street seraient en danger s'il n'était pas réélu. L'incontournable Donald Trump sera encore sous les feux de la rampe aujourd'hui, puisque démarrent les auditions publiques dans le cadre de la procédure d'Impeachment bâtie par l'opposition Démocrate dans le sillage de l'affaire ukrainienne.

A Paris, la bourse reste sur 14 hausses en 17 séances, ce qui porte les gains du CAC40 dividendes réinvestis à 29% depuis le 1er janvier. Ce matin, les indicateurs avancés sont toutefois baissiers, ce qui laisse entrevoir une consolidation.

Les temps forts économiques du jour

Il sera question d'inflation aujourd'hui, avec l'évolution des prix à la consommation en Allemagne (8h00), au Royaume-Uni (10h30) et aux États-Unis (14h30). Mais l'événement le plus attendu aura lieu à partir de 17 heures, avec la première des deux journées d'audition du président de la Fed, Jerome Powell, par le Congrès des Etats-Unis, pour évoquer la politique monétaire et les perspectives économiques.

L'euro s'effrite à 1,1014 USD. L'once d'or reprend quelques cents à 1460 USD. Le pétrole est orienté à la baisse, mais toujours dans un canal étroit, à 61,80 USD pour le Brent et à 56,60 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine atteint 1,919% sur 10 ans. Le Bitcoin recule à 8742 USD.

Les principaux changements de recommandations

Ahold Delhaize : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 25,20 EUR.

ArcelorMittal : KeyBanc passe de neutre à surpondérer sur l'ADR, en visant 21 USD.

Cineworld : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer en visant 200 GBp.

Cofinimmo : Société Générale passe de conserver à vendre en visant 118 EUR.

Hikma : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 1900 GBp.

Iliad : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 100 à 125 EUR.

Intertek : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 5200 GBp.

Intesa Sanpaolo : Oddo BHF passe de neutre à alléger en visant 2,30 EUR.

Land Securities : Jefferies passe de neutre à sousperformance en visant 735 GBp.

Prosegur : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 5,80 EUR.

SAP : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 142 EUR.

Sartorius : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 180 EUR.

Sartorius Stedim : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 152 EUR.

Verallia : Citi démarre le suivi à l'achat en visant 33 EUR.

L’actualité des sociétés

Nissan a contribué aux résultats de Renault à hauteur de 233 M€ au titre du 3e trimestre, tandis que le constructeur a annoncé par ailleurs avoir renoncé à la clause de non-concurrence de son ancien directeur général, Thierry Bolloré. Saint-Gobain va racheter l'américain Continental Building Products à 37 USD l'action, soit une facture globale de 1,4 Md$ (1,3 Md€), pour renforcer ses positions dans les plaques de plâtre outre atlantique. TechnipFMC vend son navire Subsea G1201 et prend une dépréciation de 125 M$ sur le bâtiment et son sister-ship G1200. Le Cabometyx d'Ipsen approuvé au Canada en traitement de seconde ligne du cancer du foie. A l'approche de la journée investisseurs du 17 décembre, Séché va séparer les fonctions de président et de directeur général, le premier poste étant dévolu à Joël Séché et le second à Maxime Séché. Synergie s'offre TIGLOO en Espagne. La Française de l'Energie s'associe à Quadran, la filiale de Total, pour des sites photovoltaïques dans les Hauts de France le Grand Est. Plastiques du Val-de-Loire, Rothschild, Medicrea, Neoen, SII, Lacroix, Union Financière de France, Cafom, AST Groupe, Innate, Akka ont publié leurs comptes.

Sunrise renonce officiellement à racheter UPC Suisse à Liberty Global, ce qui entraînera une pénalité de rétractation de 50 MCHF. Les actions Nissan chutent après l'abandon de son objectif de dividende. La grande usine européenne de Tesla sera construite près de Berlin, en Allemagne, a annoncé Elon Musk. Victime de son succès le jour de son lancement, la plate-forme de streaming de Walt Disney a connu hier des ratés techniques. Le directeur financier de Mediaset a précisé que le groupe n'avait pas l'intention de racheter ProSiebenSat, en dépit de sa montée à 15,1% du capital. ThyssenKrupp aurait trois prétendants, au moins, pour son activité ascenseur, mais pas le suisse Schindler, qui craint les conséquences antitrust s'il se positionnait. Un régulateur américain se penche sur l'accord entre Google et Ascension sur l'exploitation de données de patients. Nike va cesser de vendre en direct son textile et ses chaussures sur Amazon.com.

Ça publie. Cisco, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, ABN Amro, SSE, Terna, Bâloise, Lufthansa, Altice Europe ou British Land.