Bourse de Paris : Donald ressort son bâton

La Maison Blanche avait sans doute cerclé de rouge la date du 2 décembre pour une vaste offensive avant la trêve des confiseurs. Donald Trump a mené la charge initiale en restaurant les surtaxes douanières sur l'acier et l'aluminium en provenance d'Argentine et du Brésil, accusés d'avoir dévalué leur monnaie aux dépens des agriculteurs américains. Les économistes doutent que le Midwest profite de cette décision. Ensuite, Wilbur Ross a rappelé à Pékin qu'en l'absence d'accord commercial, Washington se tient prêt à durcir ses taxes à l'importation. Dans le même temps, l'administration américaine a menacé de surtaxer 2,4 Mds$ de produits en provenance de France en rétorsion à la taxe sur les entreprises numériques. Et promis de réserver le même traitement à l'Italie, à l'Autriche et à la Turquie, qui veulent aussi instaurer un tel régime fiscal.

Ces annonces ont lourdement pesé sur les marchés européens hier, avec les plus fortes baisses enregistrées depuis deux mois, en particulier un -2% pour le CAC40. L'impact fut aussi conséquent à Wall Street, avec un S&P500 en baisse de 0,86% et un Nasdaq 100 en retrait de 1,12% en clôture. Des baisses aggravées par de piètres indicateurs aux Etats-Unis, en particulier un ISM manufacturier qui s'est encore dégradé et qui reste en zone de contraction.

Ce matin, l'ambiance est à un rebond technique après que les investisseurs eurent digéré les annonces de la veille. Mais la fin d'année s'annonce plus tendue que prévu, puisque les Etats-Unis ont fixé au 15 décembre la date-butoir pour un accord avec la Chine, à défaut de quoi des surtaxes de surtaxes entreront en vigueur.

Les temps forts économiques du jour

Ce matin, la banque centrale australienne a, comme prévu, laissé inchangés son taux directeur. Les prix à la production dans la zone euro (11h00) suivront. Aucun indicateur n'est prévu aux Etats-Unis aujourd'hui, ce qui est assez rare.

L'euro est remonté à 1,1074 USD. L'once d'or n'a guère profité de la baisse des marchés hier, en restant proche de 1460 USD. Léger sursaut du pétrole en revanche, avec un Brent de Mer du Nord à 61 USD et un brut léger américain WTI à 56,13 USD. Le taux de l'obligation américaine atteint 1,835% sur 10 ans. Le Bitcoin se stabilise à 7315 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aston Martin : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 520 GBp.

Danone : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 88 à 75 EUR.

DWF Group : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 165 à 180 GBp.

Essity : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 330 SEK.

Logitech : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 48,30 à 50,60 CHF.

LVMH : Independent Research reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 450 à 480 EUR. MainFirst reste neutre avec un objectif de cours relevé de 400 à 435 EUR.

Michelin : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 125 EUR.

Ontex : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 19 EUR.

Pernod Ricard : RBC reste neutre avec un objectif de cours relevé de 148 à 168 EUR.

Rightmove : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 653 GBp.

Serco : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 170 GBp.

L’actualité des sociétés

L'OMC estime que l'UE a continué à subventionner le programme A350 d'Airbus, en tout cas qu'elle n'a pas pris les mesures requises pour faire cesser les soutiens dénoncés lors de l'arbitrage favorable aux Etats-Unis et à Boeing. Gecina va céder Park Azur pour 185 M€. Exel Industries sort du cadre familial en nommant Yves Belegaud directeur général à la place de Guerric Ballu. Traqueur a levé 7,7 M€ lors de son augmentation de capital à 1,50 EUR l'action. Cellectis traite un premier patient atteint de leucémie avec UCART22. Ymagis obtient un accord de ses créanciers pour restructurer sa dette. CrossJect va adopter le statut de PME européenne. Carbios reçoit 1,4 M€ de l'ADEME. Claranova intègre deux nouvelles résolutions émanant du collectif d'actionnaires Adanova en vue de son assemblée générale du 9 décembre. Drone Volt accroît son émission obligataire 2019. Futuren met en service deux parcs éoliens et obtient un nouveau permis de construire en France. Invibes Advertising ouvre un bureau en Italie. Tikehau Capital s'offre un immeuble mixte dans le sud-ouest parisien. Graines Voltz a publié ses comptes.

Les ventes du "Cyber Monday" ont atteint un record de 9,2 Mds$, mais les efforts des magasins physiques pour s'adapter à la demande semblent aussi payer pour eux. Repsol va prendre une charge de dépréciation de 4,8 Mds€ pour certains de ses actifs et s'engage à la neutralité carbone en 2050. Unicredit aura à respecter en 2020 un ratio de fonds propres CET1 plancher de 9,84%, en baisse d'un quart de point, a indiqué la BCE. Fiat Chrysler a subi une baisse de 4,3% de ses immatriculations en Italie en novembre, dans un marché en hausse de 2,2%. Le parquet de Milan a ouvert une enquête sur la montée de Leonardo Del Vecchio au capital de Mediobanca. L'Italie a accordé un prêt-relais de 400 M€ pour assurer la survie d'Alitalia, en attendant une solution de renflouement. Astellas Pharma s'offre Audentes Therapeutics pour 3 Mds$. easyJet réintègre le FTSE 100 à la place d'Hiscox. Old Dominion Freight remplace SunTrust Banks dans le S&P500.