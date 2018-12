Article sponsorisé

À l’issue de l’enquête Investment Trends 2018 sur le courtage en ligne en France réalisée auprès d’un panel de 4188 investisseurs français, DEGIRO s’est distinguée en remportant 4 des 6 récompenses décernées, et notamment celle du meilleur courtier en France dans la catégorie Rapport qualité-prix.Première en France, sur la bourse de Paris, le courtier ne facture que 0,04% du montant de l’ordre et ce, sans aucun frais minimum ( voir la grille tarifaire ). Par exemple, investir 3000€ sur le titre LVMH ne coutera que 1,20 €, soit une réduction moyenne de 87% par rapport à 23 autres courtiers en France (Source : Enquête comparative annuelle 2018, Journal Investir). De même, les marchés américains deviennent enfin abordables grâce à une tarification unique de 0,50 € + 0,004 $ par action. Un achat de 2000 € d’actions Apple (à 170 $ par titre) ne sera facturé que 0,55 €, soit moins de 0,03% du montant investi.Réduire le risque de son portefeuille par la diversification est désormais possible et abordable, y compris pour les plus petits portefeuilles. Les clients du courtier peuvent investir sur plusieurs centaines de milliers d’instruments financiers réglementés (actions, ETFs (trackers), obligations, options, contrats futures, turbos, warrants, fonds d’investissements) sur plus de 50 places boursières dans le monde, de New York à Tokyo en passant par Londres, Francfort ou encore Istanbul. Veuillez consulter la page Produits et Marchés de DEGIRO.Qui plus est, le courtier a décidé d’aller encore plus loin en proposant une sélection de 200 ETFs sans aucuns frais de courtage, basée sur une politique d’utilisation juste. Les ETFs, ou trackers sont des fonds d’investissements cotés en bourse qui permettent, à l’aide d’une seule ligne dans votre portefeuille, d’investir sur des paniers d’actions, matières premières ou indices et donc de diversifier à moindre coût.Les équipes de DEGIRO ont développé le « WebTrader », plateforme de trading à la pointe de la technologie réputée pour son ergonomie. Intuitive et facile à prendre en main, elle a été conçue pour répondre aux besoins de tous les investisseurs. Les cours en temps réel sont gratuits sur toutes les places boursières d’Euronext… et même pour les actions listés les marchés américains, après un ordre exécuté, sous certaines conditions. Les carnets d’ordres de niveau 1 (5 lignes) sur Euronext sont également proposés par le broker.L’application du courtier a été élue meilleure plateforme mobile en 2018 à l’issue de l’enquête Investment Trends 2018. Disponible sur l’Apple store et sur le Google Play store, elle permet aux investisseurs de suivre et gérer leurs opérations d’investissement, n’importe où n’importe quand. Cette application est plébiscitée par les investisseurs ; en témoignent les notes de 4,5/5 sur l’App store et de 8,6/10 sur Trustpilot, la plateforme d’avis clients indépendants.Une tarification agressive est souvent associée à un niveau de qualité inférieur, mais pas cette fois. Toujours selon l’enquête Investment Trends 2018, DEGIRO a également été distinguée dans les catégories Satisfaction Client et Service Client.En tant que courtier « Execution Only », DEGIRO ne prodigue aucun conseil en investissement ou en fiscalité, et préfère se concentrer sur l’exécution des ordres de ses clients. Néanmoins, le courtier paneuropéen a tenu à mettre à disposition de sa clientèle une équipe de professionnels des marchés à disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 22h00. En quelques secondes seulement, un interlocuteur vous accompagnera dans le cadre de vos opérations d’investissement.DEGIRO, offre ses services aux épargnants français depuis 2014 et est actuellement actif dans 18 pays européens. En quelques années seulement, le broker est devenu l’un des 5 principaux courtiers en Europe en volume de transactions. Avec plus de 300.000 clients et près de 15 millions de transactions effectuées en 2017 ; DEGIRO est désormais un acteur incontournable du courtage en ligne en Europe. Si vous souhaitez vous lancer dans l’investissement en bourse, et/ou optimiser vos performances en réduisant vos frais de courtage sans pour autant compromettre le niveau de service : DEGIRO vous permettra de relever votre premier défi : le choix de votre courtier.