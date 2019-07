Dont Nod Entertainment : Oskar Guilbert, PDG fondateur de DONTNOD, revient sur l'activité du studio depuis son introduction en Bourse et sur les changements récents intervenus dans l'industrie du jeu vidéo en faveur des créateurs de contenu

OSKAR GUILBERT, PDG FONDATEUR DE DONTNOD,

REVIENT SUR L'ACTIVITĖ DU STUDIO DEPUIS SON INTRODUCTION EN BOURSE

ET SUR LES CHANGEMENTS RECENTS INTERVENUS DANS L'INDUSTRIE DU JEU VIDEO

EN FAVEUR DES CRĖATEURS DE CONTENU

16 juillet 2019

Il y a un peu plus d'un an, porté par la réussite internationale de sa série LIFE is STRANGE, DONTNOD a réalisé avec succès son introduction en Bourse sur Euronext Growth, se donnant les moyens d'élargir son assise au cœur d'une industrie du jeu vidéo en mutation : plus de sorties de jeux, plus de valeur par jeu et plus de revenus récurrents.

Nous avons ainsi sorti, depuis juin 2018, VAMPYR, Captain Spirit, 3 épisodes de LIFE is STRANGE 2 et révélé 2 nouveaux projets. Cette dynamique, qui s'est traduite par une progression de 48% de notre chiffre d'affaires et une multiplication par 3,5 des royalties en 2018, est portée par une structure financière renforcée (24,4 M€ de trésorerie disponible à fin 2018) et une équipe désormais riche de près de 200 talents. Ces développements majeurs, associés à l'attractivité offerte par le statut de société cotée, nous ont permis d'entrer dans le cercle des studios indépendants de premier plan dans le monde.

Première illustration de notre nouvelle dimension, VAMPYR, première co-production et véritable pari du studio pour générer des revenus plus importants, est sorti dans le monde entier quelques semaines après l'introduction en Bourse. Cette nouvelle création originale, qui combine compétence narrative et expertise action pour un authentique jeu de rôle, l'un des genres les plus populaires du secteur, a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires, faisant de VAMPYR l'un des plus beaux succès de l'année du jeu vidéo indépendant. Aujourd'hui, DONTNOD ambitionne sereinement de dépasser les 2 millions de ventes durant l'exploitation de VAMPYR dont une version pour la Nintendo Switch, console la plus vendue en 2018, sera lancée en octobre 2019.

Le succès du jeu, sa notoriété et son univers unique lui permettent aujourd'hui de bénéficier de nombreuses opportunités qui contribueront à améliorer encore les revenus additionnels du jeu, à l'instar de l'acquisition des droits pour l'adaptation du jeu en série TV par FOX21 et de l'accord signé avec Microsoft permettant à VAMPYR d'intégrer la sélection du Xbox Game Pass, système de jeu par abonnement.

De plus, ce succès nous a permis de signer avec l'éditeur FOCUS Home Interactive une seconde co-

production qui sera l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire des deux sociétés.

En parallèle, DONTNOD a démontré tout son savoir-faire à travers sa série LIFE is STRANGE, que nous avons su imposer dans le monde entier. La sortie des premiers volets de l'histoire inédite en cinq épisodes de LIFE is STRANGE 2 a contribué à consolider la place de leader de notre studio sur le segment du jeu narratif épisodique.

Notre créativité, notre savoir-faire et notre réputation nous permettent de développer des univers originaux au format épisodique, un format proche de ce qui est proposé pour les séries qui bouleversent

